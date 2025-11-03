قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوحدة الإماراتي يفوز على ناسف قرشي 2-1 في أبطال آسيا
الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 29
وزير بريطاني: شراكتنا مع مصر تشهد تطورا مستمرا نحو آفاق أوسع من التعاون
أول رد من محمد أشرف روقا بعد حصوله على قرار أحقيته لـ 5 ملايين جنيه لدى الزمالك
انخفاض سعر الذهب اليوم.. تراجع كبير لعيار 21 للمعدن الأصفر
قرعة الكونفدرالية.. مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات
أحمد موسى: أميرة تايلاند حضرت احتفالية المتحف الكبير رغم حالة وفاة لديها
انخفاض أسعار الذهب اليوم الأثنين في مصر.. سعر عيار 21 بكام؟
ينحني الزمن أمام مجد مصر.. عبارة تحولت إلى تحفة فنية على فستان السيدة إنتصار السيسي في افتتاح المتحف المصري الكبير
قرعة دوري أبطال إفريقيا .. مواعيد مباريات الأهلي فى دور المجموعات
الأرصاد: تحول مفاجيء في طقس الساعات المقبلة
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق
بالصور

فوائد وأضرار الفراخ المشوية والمقلية.. أيهما أفضل لصحة القلب والوزن؟

فوائد وأضرار الفراخ المشوية والمقلية
فوائد وأضرار الفراخ المشوية والمقلية
أسماء عبد الحفيظ

هل تعلمين أن قطعة الفراخ التي تختارينها على الغداء يمكن أن تحدد شكل صحتك ووزنك على المدى الطويل؟ سواء كنتِ من عشاق الفراخ المقلية المقرمشة أو تفضلين طعم الفراخ المشوية، فأعلمي أن الاختيار بينهما ليس مجرد ذوق شخصي، بل قرار صحي يؤثر على قلبك، بشرتك، وحتى طاقتك اليومية.

فوائد وأضرار الفراخ المشوية والمقلية

فوائد وأضرار الفراخ المشوية والمقلية

في هذا المقال، سنكشف الفرق الحقيقي بين الفراخ المشوية والمقلية من حيث الفوائد والأضرار، وأيهما الخيار الأفضل لحياتك الصحية، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

القيمة الغذائية للفراخ

الفراخ مصدر غني بالبروتين الحيواني عالي الجودة، وتحتوي على:

  • فيتامينات B6 وB12 الضرورية للجهاز العصبي والطاقة.
  • الحديد والزنك والمغنيسيوم لتقوية المناعة والعظام.
  • دهون أقل من اللحوم الحمراء، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للريجيم والدايت.

لكن طريقة الطهي يمكن أن تغيّر كل شيء فما الفرق بين الشوي والقلي؟ لنبدأ بالفراخ المشوية.

فوائد الفراخ المشوية

فوائد وأضرار الفراخ المشوية والمقلية

1. صديقة القلب والرشاقة

الفراخ المشوية تحتوي على دهون وسعرات حرارية أقل بنسبة 40% مقارنة بالمقلية، ما يجعلها الخيار الأمثل لمن يسعون للحفاظ على وزن صحي أو خفض الكوليسترول.

2. تحافظ على العناصر الغذائية

الشوي يحافظ على معظم الفيتامينات والمعادن داخل اللحم دون أن تتأثر بالزيت أو الحرارة العالية مثل القلي، مما يجعلها أكثر فائدة للجسم.

3. تمد الجسم بالبروتين النقي

البروتين في الفراخ المشوية يُهضم بسهولة، ويدعم نمو العضلات وشعورك بالشبع لفترة طويلة، مما يقلل الرغبة في تناول الوجبات السريعة.

4. مثالية للرياضيين والحوامل

لأنها غنية بالبروتين وقليلة الدهون، فهي مناسبة لبناء العضلات، وتحافظ على طاقة الحوامل دون زيادة الوزن المفرطة.

أضرار الفراخ المشوية

رغم فوائدها الكثيرة، إلا أن هناك بعض النقاط التي يجب الانتباه لها:

  • الشوي الزائد أو الحرق يؤدي إلى تكوّن مواد تسمى "الأمينات الحلقية" وهي مركبات قد تكون ضارة عند تناولها بكثرة.
  • استخدام فحم غير نظيف أو دهون متساقطة على النار قد يُنتج دخانًا يحتوي على مواد ضارة للرئتين.
  • الحل: اشوي على نار هادئة، وابتعدي عن تعريض الفراخ للدخان الكثيف أو اللهب المباشر.

فوائد الفراخ المقلية

فوائد وأضرار الفراخ المشوية والمقلية

1. طعم لا يُقاوم

الطعم المقرمش الذهبي يجعلها المفضلة لدى الأطفال والمراهقين، كما أن القلي يضفي نكهة غنية لا تقاوم.

2. تمد الجسم بالطاقة السريعة

الفراخ المقلية غنية بالدهون التي تمنح الجسم طاقة فورية، لذلك تناسب الأشخاص الذين يبذلون مجهودًا بدنيًا كبيرًا.

3. غنية ببعض الفيتامينات الذائبة في الدهون

عند القلي بزيت صحي مثل زيت الزيتون، يمكن للجسم امتصاص فيتامينات A وE بسهولة أكبر.

أضرار الفراخ المقلية

لكن للأسف، الفراخ المقلية تأتي بقائمة طويلة من الأضرار عند الإفراط في تناولها:

1. ارتفاع السعرات الحرارية

قطعة واحدة من الفراخ المقلية يمكن أن تحتوي على أكثر من 400 سعر حراري بسبب امتصاص الزيت أثناء القلي، مما يؤدي إلى زيادة الوزن بسرعة.

2. رفع نسبة الكوليسترول

الزيوت المهدرجة والسمن الصناعي المستخدم في القلي يمكن أن يرفع الكوليسترول الضار ويزيد خطر أمراض القلب.

3. خطر الالتهابات وضعف المناعة

القلي المتكرر في نفس الزيت ينتج مركبات مؤكسدة تسبب التهابات في الجسم وتؤثر سلبًا على المناعة.

4. مشكلات في الجهاز الهضمي

الدهون الثقيلة تسبب عسر الهضم، الانتفاخ، والشعور بالثقل بعد الأكل، خاصة عند تناولها ليلًا.

كيف تجعلين الفراخ المقلية أقل ضررًا؟

  • استخدمي زيوت صحية مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.
  • لا تعيدي استخدام الزيت أكثر من مرة.
  • بعد القلي، ضعي الفراخ على ورق مطبخ لامتصاص الدهون الزائدة.
  • اختاري صدر الدجاج بدون جلد لتقليل امتصاص الزيت.

أيهما الأفضل لصحتك؟

  • إن كنتِ تبحثين عن وزن مثالي وصحة قلب قوية، فاختاري الفراخ المشوية.
  • أما إذا رغبتِ في طعام غني وسريع الطاقة، يمكنك تناول الفراخ المقلية أحيانًا، ولكن باعتدال.
  • التوازن المثالي هو أن تكون المشوية جزءًا من غذائك الأسبوعي، والمقلية مرة واحدة فقط كل أسبوعين.
أضرار الفراخ المشوية فوائد وأضرار الفراخ المشوية والمقلية أفضل لصحة القلب والوزن القيمة الغذائية للفراخ فوائد الفراخ المشوية فوائد الفراخ المقلية أضرار الفراخ المقلية

