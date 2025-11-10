طريقة عمل الفراخ المحشية في المنزل

إذا كنتي من محبي الأكلات المصرية نقدم اليكي طريقة عمل الفراخ المحشية

المكونات:

1 دجاجة كاملة منظفة (حوالي 1.5 – 2 كجم)

2 كوب أرز بسمتي (مغسول ومنقوع 30 دقيقة)

1 بصلة كبيرة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

1/2 كوب جزر مبشور

1/2 كوب بقدونس مفروم

1/4 كوب صنوبر أو مكسرات حسب الرغبة

1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

2 كوب مرق دجاج أو ماء

طريقة التحضير:

1. تحضير الحشوة:

سخني الزيت في مقلاة، وأضيفي البصل والثوم حتى يذبلا.

أضيفي الجزر والبهارات (كركم، قرفة، فلفل، ملح) وقلبي لمدة دقيقة.

أضيفي الأرز، وقلبيه مع باقي المكونات لدقيقة أو دقيقتين.

أضيفي نصف كمية البقدونس والصنوبر، ثم ارفعي المقلاة من على النار.

اتركي الحشوة تبرد قليلًا قبل حشو الدجاج.

2. تحضير الدجاج:

اغسلي الدجاج جيدًا وجففيه.

احشي الدجاج بالحشوة مع مراعاة عدم ملئه كثيرًا لتجنب انفجار الأرز أثناء الطهي.

اغلقي فتحة الدجاج باستخدام خيط أو أعواد خشبية.

افركي سطح الدجاج بالقليل من الزيت والبهارات.

3. الطهي:

سخني الفرن على 180°م (350°ف).

ضعي الدجاج في صينية فرن، واسكبي حوله كوبين من المرق أو الماء.

غطي الدجاج بورق فويل، واخبزيه لمدة 45 دقيقة.

أزيلي الفويل، واخبزيه لمدة 30 دقيقة إضافية حتى يصبح لون الدجاج ذهبيًا ومقرمشًا.

4. التقديم:

قدمي الدجاج المحشي مع الأرز المتبقي أو السلطة حسب الرغبة.

يمكن تزيينه بشرائح ليمون أو بقدونس إضافي.