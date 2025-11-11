نعيمة 62 عامًا تتحدى الألم وتشارك في الانتخابات على عكازها: لغاية آخر نفس في عمرنا هننتخب

بخطوات بطيئة لكنها ثابتة، وصلت نعيمة، السيدة الستينية القادمة من أصل صعيدي من سوهاج، إلى مدرسة أبو الهول الابتدائية في الجيزة، مستندة على عكازها، تجر خلفها سنوات من المعاناة مع الروماتيزم والخشونة والتهابات الأعصاب، لكنها تحمل في قلبها عزيمة لا تعرف الانكسار.

لم يمنعها الألم ولا الإرهاق من أداء واجبها الوطني، لتقف أمام اللجنة بابتسامة واثقة، وتقول بصوت يملؤه الفخر:

لغاية آخر نفس في عمرنا هننتخب.. كفاية إنهم عدلوا البلد، وربنا يبارك فيهم، إحنا عندنا أمل كبير في مصر.

كلمات نعيمة لاقت تفاعلًا واسعًا من الحاضرين الذين رأوا فيها صورة الأم المصرية الصبورة، التي مهما اشتدت عليها الأيام لا تتخلى عن حبها للوطن. وقد حرص عدد من الشباب المتطوعين ورجال الأمن على مساعدتها حتى باب اللجنة، وسط أجواء مفعمة بالاحترام والتقدير.

وتشهد مدرسة أبو الهول الابتدائية بالجيزة منذ صباح اليوم الثلاثاء، توافدًا مكثفًا للناخبين في اليوم الثاني والأخير من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، وسط أجواء وطنية تزينها الأغاني والأعلام المصرية، أبرزها أغنية "يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي" التي رددها المواطنون بحماس في ساحة المدرسة.

وبدأ التصويت في تمام التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساءً، وسط إقبال كبير وتنظيم محكم لتسهيل عملية التصويت على كبار السن وذوي الهمم، حيث ظهرت مشاهد إنسانية عديدة تعبّر عن الوعي والمسؤولية الوطنية لدى المصريين.

وتُجرى انتخابات مجلس النواب في مرحلتها الأولى داخل 14 محافظة تشمل (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح)، ويحق لـ 35 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم داخل 5606 لجنة فرعية موزعة على محافظات المرحلة.

وتضم المرحلة الأولى 142 مقعدًا بنظام القائمة موزعة على قطاعي شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا، إلى جانب 284 مقعدًا بنظام الفردي يتنافس عليها 1281 مرشحًا، في سباق انتخابي يشهد متابعة واسعة من المواطنين.

مشهد نعيمة لم يكن مجرد مشاركة انتخابية، بل رسالة أمل وصمود تلخص حكاية أجيال عاشت الكثير من التحديات، لكنها لا تزال ترى في كل صوت أمانة، وفي كل خطوة نحو اللجنة حبًا متجددًا لمصر.

فهي، كما قالت بابتسامتها المشرقة رغم التعب:

أنا جيت النهارده مش عشان نفسي عشان البلد، كفاية أنهم عدلوها