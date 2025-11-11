قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عقب التتويج بالسوبر.. شوبير يكشف خطة الأهلي لدعم الفريق
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن استمرار أحمد عبد الرؤوف مع الزمالك
التعليم تطلق برنامجًا لرفع كفاءة التوجيه الفني
موقع أمريكي: احتياطيات مصر ترتفع مع انتعاش السياحة وتحويلات المغتربين
الطلاق لم يمح الذكريات.. آن الرفاعي تحتفظ بصورها مع كريم محمود عبد العزيز على إنستجرام
قرار رسمي من الكاف يخص مباراة المصري وزيسكو بكأس الكونفدرالية
كلية الطب بالقوات المسلحة .. صرح وطني وإنجازات عالمية
الحبس شهر للإعلامي توفيق عكاشة بسبب 225 ألف جنيه متجمد نفقة لطفله
إمبابة كلها في الشارع.. الأهالي يودعون إسماعيل الليثي بالدموع والدعاء
انتهاك جديد .. الاحتلال يعتدي على طاقم إسعاف الهلال الأحمر في بيت لحم
إمبابة كلها في الشارع.. الأهالي يودعون المطرب اسماعيل الليثي بالدموع والدعاء
منذ الدقائق الأولى لانتخابات النواب 2025 | كبار السن يتقدمون الصفوف .. والمنظمون يقدمون الدعم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

نعيمة 62 عامًا تتحدى الألم وتشارك في الانتخابات على عكازها: لغاية آخر نفس في عمرنا هننتخب

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
اسماء عبدالحفيظ

بخطوات بطيئة لكنها ثابتة، وصلت نعيمة، السيدة الستينية القادمة من أصل صعيدي من سوهاج، إلى مدرسة أبو الهول الابتدائية في الجيزة، مستندة على عكازها، تجر خلفها سنوات من المعاناة مع الروماتيزم والخشونة والتهابات الأعصاب، لكنها تحمل في قلبها عزيمة لا تعرف الانكسار.

لم يمنعها الألم ولا الإرهاق من أداء واجبها الوطني، لتقف أمام اللجنة بابتسامة واثقة، وتقول بصوت يملؤه الفخر:

لغاية آخر نفس في عمرنا هننتخب.. كفاية إنهم عدلوا البلد، وربنا يبارك فيهم، إحنا عندنا أمل كبير في مصر.

كلمات نعيمة لاقت تفاعلًا واسعًا من الحاضرين الذين رأوا فيها صورة الأم المصرية الصبورة، التي مهما اشتدت عليها الأيام لا تتخلى عن حبها للوطن. وقد حرص عدد من الشباب المتطوعين ورجال الأمن على مساعدتها حتى باب اللجنة، وسط أجواء مفعمة بالاحترام والتقدير.

وتشهد مدرسة أبو الهول الابتدائية بالجيزة منذ صباح اليوم الثلاثاء، توافدًا مكثفًا للناخبين في اليوم الثاني والأخير من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، وسط أجواء وطنية تزينها الأغاني والأعلام المصرية، أبرزها أغنية "يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي" التي رددها المواطنون بحماس في ساحة المدرسة.

وبدأ التصويت في تمام التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساءً، وسط إقبال كبير وتنظيم محكم لتسهيل عملية التصويت على كبار السن وذوي الهمم، حيث ظهرت مشاهد إنسانية عديدة تعبّر عن الوعي والمسؤولية الوطنية لدى المصريين.

وتُجرى انتخابات مجلس النواب في مرحلتها الأولى داخل 14 محافظة تشمل (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح)، ويحق لـ 35 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم داخل 5606 لجنة فرعية موزعة على محافظات المرحلة.

وتضم المرحلة الأولى 142 مقعدًا بنظام القائمة موزعة على قطاعي شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا، إلى جانب 284 مقعدًا بنظام الفردي يتنافس عليها 1281 مرشحًا، في سباق انتخابي يشهد متابعة واسعة من المواطنين.

مشهد نعيمة لم يكن مجرد مشاركة انتخابية، بل رسالة أمل وصمود تلخص حكاية أجيال عاشت الكثير من التحديات، لكنها لا تزال ترى في كل صوت أمانة، وفي كل خطوة نحو اللجنة حبًا متجددًا لمصر.
فهي، كما قالت بابتسامتها المشرقة رغم التعب:

أنا جيت النهارده مش عشان نفسي عشان البلد، كفاية أنهم عدلوها

انتخابات انتخابات مجلس النواب مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر 11 نوفمبر 2025

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

اسماعيل الليثي

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

سعر الذهب اليوم

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

منتخب مصر

إصابة نجم منتخب مصر للناشئين بالرباط الصليبي

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

صورة الساعة

مقتنيات الزعيم في مزادات العالم| حكاية بيع ساعتين للرئيس جمال عبدالناصر بمليون دولار خلال عام واحد.. ما قصتهما؟

كيف كان النبي يصلي سنة الفجر

كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون

ترشيحاتنا

المعلم الأزهرى

ضبط المتهم بإنهاء حياة معلم أزهري أثناء الصلاة داخل مسجد بقرية قرقطان بقنا

المتهمون

إنقاذ 16 طفلا من عصابة تستغلهم فى التسول بالقاهرة والجيزة

أرشيفية

النصب باسم الرحلات الدينية.. القبض على المسئولين عن 23 شركة سياحة

بالصور

كلية الطب بالقوات المسلحة .. صرح وطني وإنجازات عالمية

كلية الطب بالقوات المسلحة
كلية الطب بالقوات المسلحة
كلية الطب بالقوات المسلحة

السيدات يدلين بأصواتهن بمدرسة الفاروق عمر في الجيزة

انتخابات 2025
انتخابات 2025
انتخابات 2025

لليوم الثاني في انتخابات 2025.. إقبال كثيف من المواطنين على التصويت بمدرسة الفاروق عمر بالبحر الأعظم

انتخابات مجلس الشعب٢٠٢٥
انتخابات مجلس الشعب٢٠٢٥
انتخابات مجلس الشعب٢٠٢٥

انتخابات مجلس النواب 2025.. إقبال نسائي كبير على لجنة محمد كريم بالجيزة

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد