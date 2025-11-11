السيدات يدلين بأصواتهن بمدرسة الفاروق عمر في الجيزة

شهدت مدرسة الفاروق عمر الابتدائية بمنطقة البحر الأعظم ظهورا كثيفا وملحوظا من قوة مصر الناعمة للمشاركة في انتخابات مجلس الشعب 2025.

وتزايد إقبال ربات البيوت والعاملات للإدلاء بأصواتهن في اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشعب 2025.

وبدأ منذ التاسعة صباحا، التصويت في اليوم الثاني والأخير من المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2025، وتستمر حتى التاسعة مساءً.

وتجرى انتخابات النواب في المرحلة الأولى في 14 محافظة تشمل “الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح”.

ويحق لـ 35 مليون ناخب التصويت بالمرحلة الأولى داخل 5606 لجان فرعية بمختلف محافظات المرحلة الأولى.

وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 142 مقعدًا بنظام القائمة، موزعة على قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا.

ترشحت قائمة واحدة في الدائرتين مخصصة للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة 40 مرشحا وقائمة 102 مرشحين).

ويخصص للمرحلة الأولى 284 مقعداً بنظام الفردي ويبلغ إجمالي المرشحين 1281 مرشحا بالمرحلة الأولى.