معتز الخصوصي: أجواء المرحلة الأولى من انتخابات النواب تعكس مدى أهميته الكبيرة

قال معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي في موقع صدى البلد والمتخصص في الشئون البرلمانية ، إن أجواء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب تعكس أهمية المشاركة في انتخابات مجلس النواب ، خاصة وأنها تمثل أهمية كبيرة ، لأن مجلس النواب يشرع قوانين تمس حياة كل المواطنين.

وأكد الخصوصي، خلال لقائه في برنامج هذا الصباح على قناة النيل للأخبار، مع الإعلامي محمد عاطف ، أن المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب مهمة جدا ، خاصة في ظل الإقبال الكبير الذي شهدته انتخابات المصريين بالخارج ، قائلا : "نتمنى أن تكون المشاركة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب تكون نفس الإقبال لانتخابات المصريين بالخارج وألا تقل عنها ولكن تزيد عنها.

وأوضح أنه على الرغم من أهمية انتخابات مجلس الشيوخ التي أجريت مؤخرا ، إلا أنه ليس لها زخم سياسي مثل انتخابات مجلس النواب ، خصوصا وأن مجلس النواب هو الجهة التشريعية المنوط بها إقرار القوانين.