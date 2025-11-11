قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

تلقت جميع المدارس تعليمات عاجلة من مديريات التربية والتعليم ، تشدد على انتظام عقد التقييمات لطلاب المدارس وتصحيحها أولًا بأول ، بما يحقق العدالة والشفافية في قياس مستوى الطلاب.

كما شملت التعليمات الصادرة للمدارس ، ضرورة رصد ومتابعة نسب الغياب والإلتزام بتنفيذ الخطط الدراسية بدقة، و تنظيم الإشراف داخل المدرسة ، وتفعيل الأنشطة المدرسية لما لها من دور كبير في صقل شخصية الطلاب وتنمية مهاراتهم

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بالإشارة إلى الاستفسارات العديدة الواردة من المديريات، بشأن سد العجز في الصفوف الأولى بالنسبة لدفعات مسابقة 30 ألف معلم المتعاقدين لوظيفة معلم فصل، تم تغيير مسمى معلم فصل إلى التخصص الأصلى طبقاً للمؤهل الحاصلين عليه وعليه وسيتم الاستعانة بهم لسد العجز في الصفوف الأولى كالتالى:

  •  مادة علوم  سد عجز الرياضات في الصفوف الأولى.
  •  مادة الدراسات سد عجز اللغة العربية في الصفوف الأولى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يمكن أن يستعان بهم لتكملة أنصبتهم القانونية للمادة الأصلية بالصفوف العليا بالمرحلة الابتدائية، وذلك لحين سد العجز بالصفوف الأولى.

وعلى جانب آخر ،  أعلنت الصفحات الرسمية للمدارس على فيس بوك عددا تنبيهات عاجلة للطلاب بعد أن تلاحظ ارتفاع نسب الغياب بعد انتهاء امتحانات شهر اكتوبر .

حيث قالت المدارس : بعد انتهاء امتحانات شهر اكتوبر ارتفعت نسبة الغياب ولذلك نؤكد على اتخاذ كل الاجراءات ضد الطلاب المتجاوزين لنسبة الغياب القانونية المتمثلة فيما يلي :

  •  انذار اول بالغياب + انذار ثاني للطلاب متكرري الغياب
  • سيتم فصل الطلاب لتجاوزهم نسبة الغياب

وأوضحت المدارس أن الطالب له مرتين اعادة قيد فقط خلال المرحلة الثانوية

وقالت المدارس : على جميع اولياء الامور متابعة غياب ابنائهم حرصا على مصلحتهم ، وعلى شئون الطلبة اتخاذ الاجراءات القانونية لفصل هؤلاء الطلاب لتجاوزهم نسبة الغياب القانونية ، واستكمال الشكل القانوني حسب تعليمات الادارة والمديرية وتعليمات معالي وزير التربية والتعليم

