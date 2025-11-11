إصابة نجم منتخب مصر للناشئين بالرباط الصليبي

كشف الدكتور عمرو طه، رئيس الجهاز الطبي لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما، إصابة أدهم فريد، الظهير الأيمن بقطع بالرباط الصيبي.

وأوضح عمرو طه أن اللاعب خضع لفحوصات طبية وأشعة عقب تعرضه لإصابة أثناء المباراة، وتأكد إصابته بالرباط الصليبي.

وتعرض أدهم فريد للإصابة في الدقيقة العاشرة من مباراة منتخب مصر وإنجلترا، والتي انتهت بخسارة الفراعنة بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا.

وضمن منتخب مصر تأهله إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم، كأفضل ثالث من الـ8 أصحاب المركز الثالث، بعد احتلاله المركز الثالث في ترتيب المجموعة.











