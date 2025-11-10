موعد مباراة منتخب مصر القادمة في دور الـ 32 من كأس العالم تحت 17 عامًا

واصل منتخب مصر تحت 17 عامًا مشواره في بطولة كأس العالم للناشئين المقامة حاليًا في قطر، بعد تأهله إلى دور الـ32 من المونديال.

وتأهل المنتخب المصري بعد جمعه 4 نقاط من فوز وتعادل، وخسارة مباراة واحدة، ليصل ضمن أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الـ12.

وجاءت نتائج منتخب مصر في دور المجموعات كالتالي:

الفوز على هايتي 4-1 في الجولة الأولى.

التعادل مع فنزويلا 1-1 في الجولة الثانية.

الخسارة أمام إنجلترا 3-0 في الجولة الثالثة، ختام دور المجموعات.

وسيلتقي منتخب مصر في دور الـ32 مع أحد متصدري المجموعات الـ12، والذي سيتحدد بعد انتهاء دور المجموعات يوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن تُقام مباراة مصر القادمة يوم الجمعة المقبل، 14 نوفمبر، على أن يتم الإعلان عن المنافس فور تحديده.