أصل الحكاية

بعد تأهله من المجموعات.. من سيواجه منتخب مصر للناشئين في كأس العالم؟

قرعة كأس العالم
أحمد أيمن

حسم منتخب مصر للناشئين تأهله لدور الـ32 من بطولة كأس العالم للناشئين، المقامة في قطر، رغم تعرضه لهزيمة من منتخب إنجلترا بثلاثة أهداف دون رد في آخر مباريات المجموعة الخامسة. 

ورغم هذه الخسارة، استطاع المنتخب المصري تحقيق المركز الثالث في مجموعته، ما يضمن له فرصة مواصلة المنافسة، ولكن عليه الانتظار حتى انتهاء مباريات دور المجموعات لتحديد منافسه المرتقب.

ويشارك منتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس، المدير الفني للفراعنة في كأس العالم للناشئين 2025، كما يتواجد أيضًا منتخبات: (قطر- المغرب- الإمارات- تونس- السعودية).

جدير بالذكر أن تُوج منتخب ألمانيا بلقب كأس العاللم للناشئين في نسخته الماضية.

سبب تأهل منتخب مصر 

ضمن منتخب مصر تحت 17 سنة لكرة القدم، تأهله بشكل رسمي إلى الدور الـ 32، من منافسات مسابقة كأس العالم للناشئين 2025 والمقامة حاليًا في دولة قطر، رغم خسارته من منتخب إنجلترا.

وجاء ذلك بسبب تفوق منتخب مصر للناشئين في عدد النقاط على 4 منتخبات أصحاب مركز ثالث، وهم: (قطر «نقطتين»- المغرب «3 نقاط»- كوستاريكا «نقطة»- تونس «3 نقاط».

جدير بالذكر أنه يتأهل متصدر ووصيف المجموعات الـ 12، بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات من أصحاب المركز الثالث، إلى الدور الـ 32، من مسابقة كأس العالم للناشئين 2025.

من سيواجه منتخب مصر؟

تحدد لوائح بطولة كأس العالم للناشئين نظام المواجهات في دور الـ32، وهو الأمر الذي يشهد تغييرًا تاريخيًا هذا العام نظراً لزيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبا. 

وحسب النظام المعتمد، يتم ترتيب متصدري المجموعات الـ12 حسب عدد النقاط وفارق الأهداف، وكذلك الحال بالنسبة للمنتخبات التي تحصل على المركز الثاني. 

أما بالنسبة للمنتخبات التي تحتل المركز الثالث، ومن بينها منتخب مصر، فتتمكن أيضاً من التأهل، ولكن بفضل استنادها إلى نقاطها وفارق أهدافها.

بعد انتهاء دور المجموعات، يتم ترتيب المنتخبات في ثلاثة صفوف. حيث يلتقي أفضل فريق من صدارة المجموعة مع أسوأ فريق يحتل المركز الثالث، في حين يواجه صاحب المركز الثاني في إحدى المجموعات، صاحب المركز السابع من أصحاب المراكز الثالثة. وهذا النظام يضمن أن تبقى المنافسة مشوقة ومتكافئة بين الفرق.

ما توقعات منتخب مصر؟

استنادًا إلى لوائح البطولة، يجب على منتخب مصر انتظار نتائج مباريات الغد لتحديد ترتيبه النهائي. في الوقت الراهن، يحتل المركز الثالث في مجموعته، ولكن من المحتمل أن يتراجع وفقًا لنتائج الفرق الأخرى التي تحتل المركز الثالث في المجموعات الأربع المتبقية.

إذا ما تم تحديد منافس منتخب مصر في دور الـ32، فإنه سيواجه أحد أفضل 8 منتخبات تصدرت مجموعاتها، وذلك في مباراة من المقرر أن تقام في أحد يومي 14 أو 15 نوفمبر الجاري. 

وبدأت منافسات مسابقة كأس العالم تحت 17 سنة لكرة القدم مساء يوم الإثنين الماضي، بينما تُختتم في يوم 27 من الشهر ذاته، على أراضي دولة قطر الشقيقة، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى.

