مباراة صعبة.. خالد طلعت يعلق على هزيمة منتخب مصر للناشئين أمام انجلترا

علق الناقد الرياضي خالد طلعت، على هزيمة منتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس، أمام نظيره منتخب إنجلترا تحت 17 عاما.
وكتب خالد طلعت عبر حسابه على فيسبوك: “للأسف الشديد .. منتخب مصر للناشئين يسقط أمام منتخب انجلترا بثلاثة أهداف نظيفة وينهي الدور الأول في المركز الثالث في مجموعته في كاس العالم للناشئين المقامة في قطر”.
وتابع: "منتخب مصر تأهل للدور الثاني ضمن أفضل التوالت، ولكنه سيلتقي مع أحد متصدري المجموعات في مباراة صعبة".
وجاء تشكيل الفراعنة الصغار كالتالي:
حراسة المرمى: عمر عبد العزيز.
خط الدفاع: نور أشرف ، حمزة الدجوي ، أدهم فريد، مهند الشامي.
خط الوسط: عمر كمال ، باسل مدحت ، أنس رشدي.
خط الهجوم: بلال عطية ، ابراهيم النجعاوي ، حمزة عبد الكريم.