ذا أثلتيك: أوريلي أحبط محمد صلاح في قمة مانشستر سيتي ضد ليفربول

شهد ملعب "الاتحاد" قمة منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026، حيث حقق مانشستر سيتي فوزًا بثلاثة أهداف دون رد.

وأشارت شبكة "ذا أثلتيك" العالمية، إلى تفوق نيكو أوريلي، ظهير مانشستر سيتي، على النجم المصري محمد صلاح، معتبرة أن أداء أوريلي كان مفتاح إحباط صلاح طوال المباراة.

وقالت الشبكة: "كان من اللافت أن صلاح نفسه بدا متوترًا طوال المباراة، بينما واصل أوريلي الضغط رغم إصابته بتشنج في ساقه".

وأوضحت "ذا أثلتيك" أن هذه هي المرة الأولى منذ يوليو 2020 التي يفشل فيها صلاح في التسجيل أو صناعة هدف ضد مانشستر سيتي، مشيرة إلى أن أوريلي أظهر قدرة كبيرة على السيطرة على منافسه وفرض وجوده طوال اللقاء.

كما نقل التقرير، تصريحات المدرب بيب جوارديولا، الذي أشاد بأداء أوريلي بعد المباراة، معتبرًا أنه أبرز لاعبي الفريق في انتعاش مانشستر سيتي هذا الموسم.

واختتمت الشبكة تقريرها بالقول إن أوريلي نجح في إحباط صلاح بطريقة استثنائية، وهو إنجاز لا يحققه سوى عدد قليل من الأظهرة في العالم.