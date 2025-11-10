قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوطنية للانتخابات عن إمكانية تطبيق التصويت الإلكتروني: نحتاج تعديل تشريعي
موعد ومكان جنازة المطرب الراحل إسماعيل الليثي
ناخب أمام مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية ببولاق الدكرور: تصويت المواطنين مهم لبلدنا العظيمة
نتنياهو يطالب بتشكيل لجنة تحقيق متوازنة في أحداث 7 أكتوبر.. ويلوّح بـ قوة السلام
غضب سوري أمام البيت الأبيض.. حشود رافضة لـ زيارة الشرع ومقابلته لترامب
موعد ومكان جنازة إسماعيل الليثي.. تفاصيل
بعد وفاة اسماعيل الليثي.. العين فيها سُم قاتل.. لو رأيت هذا الحاسد اقرأ المعوذات فوراً
أبو قلب طيب.. أيتن عامر تنعى إسماعيل الليثي
الجيزة تتصدر المشهد.. مراسلة صدى البلد تكشف تفاصيل الساعات الأخيرة من انتخابات النواب| فيديو
تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة إسماعيل الليثي متأثرًا بإصابته في حادث المنيا
إلكترونيًا.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين 2025
وزير التعليم العالي يقرر ندب الدكتورة سلوى رشاد أمينًا لمجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية
رياضة

لن نستسلم.. أول تعليق من ناصر ماهر على خسارة السوبر المحلي

ناصر ماهر
ناصر ماهر
منار نور

وجه ناصر ماهر رسالة إلى جماهير الزمالك بعد خسارة السوبر المحلي امام الاهلي امس في الإمارات.

وكتب ماهر من خلال حسابه الشخصي بحسابه الشخصي فيس بوك :" لن نستسلم أبدا ".


وتوج النادي الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالى والـ16 فى تاريخ النادي، على حساب الزمالك بهدفين دون رد ،في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد محمد بن زايد، في نهائي كأس السوبر المصري.

وافتتح الأهلي التهديف في الدقيقة 43، بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى من أحمد سيد زيزو ذهبت إلى أشرف بنشرقي الذي اخترق الدفاع ومن ثم سددها من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وجاء هدف الأهلي الثاني فى الدقيقة 72، بعد عرضية من طاهر محمد طاهر سددها مروان عطية على الفور لتسكن شباك محمد عواد.

وألغى الحكم هدفا لنادي الزمالك بعد قرار من الفار يفيد بوجود لمسة يد على سيف الدين الجزيري فى الدقيقة 80.

ناصر ماهر الزمالك هزيمة الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يشتعل والجنيه الذهب يقفز 800 جنيه

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

فى أول أيام انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.. بخطوات بسيطة اعرف لجنتك الانتخابية

انتخابات مجلس النواب 2025 .. اعرف لجنتك الانتخابية بخطوات بسيطة

أثناء توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم

مواطنو منشأة القناطر يتوافدون على انتخابات النواب لاختيار ممثليهم

الناخبون أمام اللجنة

الشباب يتصدرون مشهد انتخابات النواب بعد فترة الراحة بالدقي

محافظ الجيزة

للاطمئنان على سير الانتخابات.. محافظ الجيزة يتفقد مدرسة جمال عبدالناصر بالدقي

تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة

آخر ظهور لـ إسماعيل الليثي قبل تعرضه لحادث ووفاته

تفاصيل وفاة إسماعيل الليثي بعد عام من رحيل إبنه

فيديو

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

