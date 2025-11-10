التاريخ يعيد نفسه| أزمة المنصة الشهيرة بين مرتضي منصور ونجم الأهلي

شهدت الساعات الماضية ردود أفعال غاضبة داخل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بسبب أزمة أحمد سيد زيزو نجم النادي الاهلي وعدم مصافحته هشام نصر نائب رئيس القلعة البيضاء في أزمة نهائي كأس السوبر المصري.

وتلقى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبدالرؤوف خسارة أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب بهدفين نظيفين وتوج المارد الأحمر باللقب السادس عشر في تاريخه من بطولة السوبر المصري.

وأحرز ثنائية النادي الأهلي في شباك نادي الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري المغربي أشرف بن شرقي ومروان عطية.

وتوج فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب بلقب بطولة كأس السوبر المصري للمرة السادسة عشر والخامس علي التوالي في تاريخه.

وشهدت الساعات الماضية ردود أفعال غاضبة اتجاه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مطالبين إياه بضرورة مراجعة حساباتهم وترتيب أوراق البيت الأبيض.

أزمة تجاهل النجوم مصافحة المسئولين بالأندية لم تكن واقعة زيزو نجم النادي الأهلي وهشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك هى الأولي بل سبقها واقعة فى نهائي بطولة كأس مصر عام 2015.



واقعة سابقة بين الأهلي والزمالك

في عام 2015 نشبت أزمة المنصة الشهيرة وذلك عقب فوز فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على غريمه التقليدي النادي الأهلي فى نهائي بطولة كأس مصر.

وتعود وقائع أزمة المنصة الشهيرة إلي صعود علاء عبدالصادق مدير الكرة آنذاك فى النادي الأهلي إلي المنصة لإستلام الميداليات الخاصة بصاحب المركز الثاني ورفضه مصافحة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق حينها.

واشتعلت الأزمة بعد رفض علاء عبدالصادق مدير الكرة بالنادي الأهلي مصافحة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق وقيام الأخير بإلقاء الميداليات على الأرض فى مشهد تداولته مختلف وسائل الإعلام المقروءة منها والمرئية.