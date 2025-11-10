قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد ومكان جنازة المطرب الراحل إسماعيل الليثي
ناخب أمام مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية ببولاق الدكرور: تصويت المواطنين مهم لبلدنا العظيمة
نتنياهو يطالب بتشكيل لجنة تحقيق متوازنة في أحداث 7 أكتوبر.. ويلوّح بـ قوة السلام
غضب سوري أمام البيت الأبيض.. حشود رافضة لـ زيارة الشرع ومقابلته لترامب
موعد ومكان جنازة إسماعيل الليثي.. تفاصيل
بعد وفاة اسماعيل الليثي.. العين فيها سُم قاتل.. لو رأيت هذا الحاسد اقرأ المعوذات فوراً
أبو قلب طيب.. أيتن عامر تنعى إسماعيل الليثي
الجيزة تتصدر المشهد.. مراسلة صدى البلد تكشف تفاصيل الساعات الأخيرة من انتخابات النواب| فيديو
تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة إسماعيل الليثي متأثرًا بإصابته في حادث المنيا
إلكترونيًا.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين 2025
وزير التعليم العالي يقرر ندب الدكتورة سلوى رشاد أمينًا لمجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية
ذا أثلتيك: أوريلي أحبط محمد صلاح في قمة مانشستر سيتي ضد ليفربول
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

التاريخ يعيد نفسه| أزمة المنصة الشهيرة بين مرتضي منصور ونجم الأهلي

مرتضى منصور وعلاء عبدالصادق
يسري غازي

شهدت الساعات الماضية ردود أفعال غاضبة داخل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بسبب أزمة أحمد سيد زيزو نجم النادي الاهلي وعدم مصافحته هشام نصر نائب رئيس القلعة البيضاء في أزمة نهائي كأس السوبر المصري.

وتلقى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبدالرؤوف خسارة أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب بهدفين نظيفين وتوج المارد الأحمر باللقب السادس عشر في تاريخه من بطولة السوبر المصري.

وأحرز ثنائية النادي الأهلي في شباك نادي الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري المغربي أشرف بن شرقي ومروان عطية.

وتوج فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب بلقب بطولة كأس السوبر المصري للمرة السادسة عشر والخامس علي التوالي في تاريخه.

وشهدت الساعات الماضية ردود أفعال غاضبة اتجاه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مطالبين إياه بضرورة مراجعة حساباتهم وترتيب أوراق البيت الأبيض.

أزمة تجاهل النجوم مصافحة المسئولين بالأندية لم تكن واقعة زيزو نجم النادي الأهلي وهشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك هى الأولي بل سبقها واقعة فى نهائي بطولة كأس مصر عام 2015.


واقعة سابقة بين الأهلي والزمالك

في عام 2015 نشبت أزمة المنصة الشهيرة وذلك عقب فوز فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على غريمه التقليدي النادي الأهلي فى نهائي بطولة كأس مصر.

وتعود وقائع أزمة المنصة الشهيرة إلي صعود علاء عبدالصادق مدير الكرة آنذاك فى النادي الأهلي إلي المنصة لإستلام الميداليات الخاصة بصاحب المركز الثاني ورفضه مصافحة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق حينها.

واشتعلت الأزمة بعد رفض علاء عبدالصادق مدير الكرة بالنادي الأهلي مصافحة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق وقيام الأخير بإلقاء الميداليات على الأرض فى مشهد تداولته مختلف وسائل الإعلام المقروءة منها والمرئية. 

الزمالك زيزو مرتضي منصور كأس السوبر المصري هشام نصر

الفنان اسماعيل الليثي

نكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة.. وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بمستشفى ملوي بالمنيا

سعر الذهب

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يشتعل والجنيه الذهب يقفز 800 جنيه

اسماعيل الليثي

تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

سعر الذهب اليوم

هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 560 جنيها من قيمته

فى أول أيام انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.. بخطوات بسيطة اعرف لجنتك الانتخابية

انتخابات مجلس النواب 2025 .. اعرف لجنتك الانتخابية بخطوات بسيطة

الفنان القدير محمد صبحي

نقل محمد صبحي إلى العناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية

أثناء توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم

مواطنو منشأة القناطر يتوافدون على انتخابات النواب لاختيار ممثليهم

الأنبا عمانوئيل عياد

الأنبا عمانوئيل يدلي بصوته ويدعو المواطنين للمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس النواب

جريمة انتخابية.. الائتلاف المصري عن استخدام الموبايل في ابتزاز المصوتين

انتخابات

طوابير أمام اللجان.. إقبال كثيف للناخبين للتصويت بلجان أبوالنمرس والحوامدية

بالصور

تسريب صور سيارة بنتلي السيدان الجديدة.. كسرت كل القواعد

بنتلي
بنتلي
بنتلي

تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة

اسماعيل الليثي
اسماعيل الليثي
اسماعيل الليثي

آخر ظهور لـ إسماعيل الليثي قبل تعرضه لحادث ووفاته

إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي

تفاصيل وفاة إسماعيل الليثي بعد عام من رحيل إبنه

إسماعيل الليثي ونجله رضا
إسماعيل الليثي ونجله رضا
إسماعيل الليثي ونجله رضا

فيديو

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

