من الكلبش لـ الصلح | الخطيب يطوي صفحة قضايا مرتضي منصور

أسدل الستار على القضايا التي قام برفعها محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عبر محامي القلعة الحمراء ضد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق.

القضايا التي قام برفعها محامي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق تتعلق بالسب والقذف وحصل فيها بيبو على أحكام قضائية.

الخطيب رئيس النادي الأهلي سلك السبل القانونية لمقاضاة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق للحصول على حقوقه المعنوية والمادية جراء السب والقذف من جانب رئيس القلعة البيضاء الأسبق.

ويستعرض صدى البلد أبرز القضايا التي تم تداولها أمام ساحات القضاء بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق.

الحبس 6 أشهر لـ مرتضى منصور في قضية سب الخطيب ومحمد عثمان

في 3 مارس 2025 الجاري، قضت المحكمة الاقتصادية بمعاقبة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بالحبس لمدة 6 أشهر، بعد إدانته بسب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومحمد عثمان، المستشار القانوني للنادي، وذلك في القضية رقم 692 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة.



إلزام مرتضى منصور بدفع 500 ألف جنيه تعويضًا إضافيًا

في 25 نوفمبر 2024، أصدرت الدائرة الثانية بالمحكمة الاقتصادية حكمًا جديدًا يلزم مرتضى منصور بدفع 500 ألف جنيه تعويضًا آخر لمحمود الخطيب، عن الأضرار التي لحقت به نتيجة إحدى وقائع السب والقذف.

إلزام مرتضى منصور بدفع مليون جنيه تعويضًا للخطيب

في 27 نوفمبر 2024، أصدرت الدائرة السادسة بالمحكمة الاقتصادية حكمًا بإلزام مرتضى منصور بدفع تعويض مالي قدره مليون جنيه لصالح محمود الخطيب، تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، وذلك في القضية رقم 83 لسنة 2022.

الاستئناف يقضي بحبس مرتضى منصور شهرًا في قضية سب الخطيب

قضت محكمة الاستئناف بتخفيف الحكم الصادر ضد مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس شهرًا مع النفاذ، في قضية سب وقذف محمود الخطيب، وتم تنفيذ الحكم.



تنازل رئيس الأهلي عن دعوي المحكمة الإقتصادية



شهد اليوم الخميس تنازل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة عن دعواهم المقامة ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق بتهمة السب والقذف أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، والتي انتهت بالتصالح.



وفي وقت سابق أعلن الرئيس السابق لنادي الزمالك، مرتضى منصور، تصالحه مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي