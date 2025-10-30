قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

تألق لاعبا وإداريا بـ الأهلي.. الخطيب يحتفل بعيد ميلاده الـ 71

محمود الخطيب
محمود الخطيب
يسري غازي

يحتفل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ونجم منتخب مصر السابق، بعيد ميلاده الـ 71 اليوم الخميس حيث أنه من مواليد 30 أكتوبر عام 1954.
 
وفي عيد ميلاده الـ 71 نرصد أبرز إنجازات محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي خلال مسيرته الرياضية والإدارية.
 


بداية مشوار الخطيب مع الأهلي 
 
بدأ مشوار محمود الخطيب مع النادي الأهلي عام 1974، بعدما لفت الأنظار خلال مباراة ودية جمعت الأحمر بنادي النصر، لينضم بعدها رسميًا إلى صفوف القلعة الحمراء، حيث لم يحتج وقتًا طويلًا ليثبت موهبته الفذة، فسجل في موسمه الأول أكثر من 20 هدفًا، معلنًا عن ميلاد نجم استثنائي.
 
وفي أواخر السبعينيات والثمانينيات، عاش النادي الأهلي أحد أزهى فتراته بفضل تألق الخطيب، إذ توّج الفريق ببطولة الدوري المصري عشر مرات، وكأس مصر خمس مرات، إضافة إلى لقبي دوري أبطال إفريقيا عامي 1982 و1987، وثلاث بطولات كأس الكؤوس الإفريقية، بينما سجل الخطيب 37 هدفًا في البطولات الإفريقية، ليصبح أحد أبرز هدافي القارة السمراء.
 
وعلى مدار 17 عاما قضاها بيبو في الملاعب شارك رفقة الأهلي في 266 مباراة ونجح في هز شباك المنافسين بـ 154 هدفا في مختلف البطولات، بالإضافة إلى 28 هدفا مع المنتخب.
 


مشوار الخطيب مع منتخب مصر 
 
قاد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي منتخب مصر الوطني لتحقيق لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية 1986 التي أقيمت في القاهرة، بعدما تغلب الفراعنة الكبار على الكاميرون بركلات الترجيح.
 


وشارك محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في دورتي الألعاب الأولمبية عامي 1980 و1984 وتألق بين كبار نجوم القارة السمراء.
 


في عام 1983، تُوّج الخطيب بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، ليصبح أول لاعب مصري وعربي يحقق هذا الإنجاز التاريخي، وهو إنجاز لم يتكرر حتى عاد النجم محمد صلاح ليحمل الراية بعد عقود.
 


الخطيب ونادي المائة


دخل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي نادي المائة في الكرة المصرية ونجح في تسجيل 108 أهداف في مسابقة الدوري كما حصد جائزة هداف الدوري المصري مرتين.
 


مشوار الخطيب الإداري 
 
بعد اعتزاله انتقل محمود الخطيب إلى العمل الإداري داخل النادي الأهلي، فبدأ مسيرته في مجلس إدارة النادي عام 2000 في عهد الراحل صالح سليم بمنصب أمين الصندوق، ثم تولى نائب رئيس النادي خلال رئاسة حسن حمدي 2004–2013، وهي الفترة التي شهدت طفرة كبيرة في إنجازات النادي.
 
وفي 2017، فاز الخطيب برئاسة النادي الأهلي للمرة الأولى بعد منافسة قوية مع محمود طاهر، قبل أن تجدد الجمعية العمومية الثقة في بيبو لدورة جديدة، ليظل على مقعد رئاسة الأهلي 8 سنوات وفي انتظار 4 سنوات جديدة خلال الانتخابات المقرر لها غد الجمعة.
 


بطولات الخطيب 
 
توِّج محمود الخطيب لاعبا بـ 19 بطولة رفقة الأهلي بواقع 10 ألقاب دوري ممتاز، و5 ألقاب كأس مصر وبطولتي دوري أبطال إفريقيا وبطولتي كأس الكؤوس الإفريقية.
 
أما في عهد رئاسة محمود الخطيب للنادي الأهلي فقد تمكن فريق الكرة بالتتويج بـ 22 بطولة، بواقع: الدوري المصري 6 مرات، كأس مصر 3 مرات، السوبر المحلي 6 مرات، كما استعاد الفريق زعامته الإفريقية بتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا 4 مرات بعد غياب دام 7 سنوات.
 
كما توج الفريق بلقبي السوبر الإفريقي، كما عاد إلى منصات التتويج العالمية بتحقيق برونزية كأس العالم 3 مرات، فضلًا عن كأس القارات الثلاث ضمن منافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

الخطيب الأهلي عيد ميلاد الخطيب أمم إفريقيا الدوري

