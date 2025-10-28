لميس الحديدي عن حلقتها مع الخطيب: حوار يأكد كيف يدار النادى الأهلي بحنكة

علقت الإعلامية لميس الحديدي علي حوارها مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي في برنامجها "الصورة" على قناة النهار.

وكتبت لميس الحديدي عبر فيسبوك: شكرا كابتن محمود الخطيب على حوار استثنائي فى توقيت هام .

وأضافت: كابتن خطيب قليل الظهور وهو يدلى بحوار واحد كل اربع سنوات ، وكنت محظوظة إنه يخصني بحوارين خلال الثمانى سنوات الماضيةً.. وشكراً لكل الجماهير وردود الأفعال العظيمة التى وصلتنى ..

وأستكملت: شكراً للأستاذ جمال جبر اللى ساعدنا فى كل التفاصيل اللوجستية والمعلوماتية، هذا الحوار يؤكد كيف يدار النادى الأهلي بحنكة وخبرة وحوكمة واحترام لأعضائه وجماهيره .

واختتمت: النادى الأهلى صرح رياضى مصري عملاق، ينتشر محبوه فى كل الوطن العربي . ويبقى دائما جمهوره هو حِماه بالتوفيق لمجلس الإدارة الجديد عاوزين الدورى و عاوزين إفريقيا.







وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عدة رسائل مؤثرة للاعبي النادي وأعضاء الجمعية العمومية، قبيل الانتخابات المزمع إجراؤها يوم 31 أكتوبر الجاري.



وخلال حوار له مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على قناة النهار، شدد الخطيب على أهمية دور الجمعية العمومية قائلاً: “رسالتنا للجمعية العمومية: صوتكم مسؤولية كبيرة في دعم النادي وكتابة مستقبله.”

ووجه رسالة للاعبين أكد فيها أن اللعب في النادي الأهلي نعمة يجب الحفاظ عليها، ولأعضاء مجلس الإدارة الجديد قال: “ثقة الأعضاء أصبحت مسؤولية كبيرة جدًا علينا.”

وتطرق الخطيب إلى أبرز لحظات مسيرته الكروية، مشيرًا إلى أن آخر هدف أحرزه في حياته الرياضية هو الأقرب إلى قلبه، وأنه بعد اعتزاله منح قميص رقم (10) للاعبين علاء ميهوب ووليد صلاح الدين.

وأضاف أنه لا يتابع مباريات الأهلي إلا بعد انتهائها.

وفيما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي، قال الخطيب: “ليس لدي فيسبوك، ولا أعرف شيئًا عن وسائل التواصل الاجتماعي.”

ووجه رسالة مؤثرة لعائلته قائلاً: “أسرتي تتألم بسبب ما يُكتب عني على وسائل التواصل الاجتماعي. سامحوني، أعلم أنكم تتألمون، وأعدكم أن أهتم بصحتي.”

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه جماهير الأهلي حالة من الترقب الكبير قبيل الانتخابات المرتقبة، في ظل التأكيد المستمر من الخطيب على التزامه بخدمة النادي والحفاظ على إرثه الرياضي والإداري.