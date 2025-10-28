4 بنود| كيف يفكر مدرب الأهلي لـ تخطي بتروجيت في الدوري؟

تنطلق مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب وبتروجت في الثامنة مساء غدٍ الأربعاء على استاد هيئة قناة السويس الجديد، ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.





تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورتس مباراة الأهلي وبتروجت حصريًا ضمن فعاليات الجولة الثانية عشرة، باعتبارها الناقل الرسمي لمباريات الدوري المصري الممتاز طبقًا للعقد المبرم مع رابطة الأندية منذ بداية الموسم.وأعلن اتحاد الكرة عن طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الأهلي ضد بتروجت، المقرر لها مساء الأربعاء، على ملعب الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الممتاز.





وقررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم تعيين الحكم محمود بسيوني لإدارة مباراة الأهلي ضد بتروجت ويعاونه كلًا من يوسف البساطي وخالد حسين بينما يتواجد على الفار الحكم وائل فرحان ويعاونه محمد القاضي ويتواجد جلال أحمد حكم رابع.





يحتل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 21 نقطة من 10 مباريات أمامه سيراميكا كليوباترا في الصدارة برصيد 23 نقطة من 11 مباراة.أما فريق الكرة الأول بنادي بتروجت يحتل المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة من 10 مباريات، حيث حقق 3 انتصارات مقابل 5 تعادلات وخسارتين.



خطة توروب لعبور بتروجيت





يسعي الدانماركي ييس توروب المدير الفني لـ فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي إلي وضع خطة لعبور فريق بتروجيت فى الدوري المصري وإستعادة صدارة المسابقة المحلية.





مدرب الأهلي الدانماركي ييس توروب يجهز مفاجآت في التشكيل المقرر أن يخوض به لقاء بتروجيت غدا الأربعاء في إطار منافسات بطولة الدوري المحلي.





الدانمارك ييس توروب مدرب النادي الأهلي يفكر فى الإستعانة بخدمات محمد مجدى أفشة للدفع به فى لقاء بتروجيت لاسيما وأن اللاعب لديه رغبة قوية فى المشاركة فى قادم المباريات.





محاور خطة الدانماركي ييس توروب الأخري تعتمد علي الضغط المتقدم وتحركات الأطراف السريعة لتحجيم الأطراف بصفوف المنافس والهجوم الخاطف بغية إرباك دفاعات الفريق البترولي وتسجيل أهداف في شباك المنافس.فيما يسعي الدانماركي ييس توروب إلي وضع خطة فنية يخوض بها لقاء بتروجيت عبر الإعتماد علي عديد الجمل التكتيكية والخططية التي يرغب في تطبيقها لمواجهة أسلوب لعب فريق بتروجيت المنظم المعروف بقدرته على تحضير اللعب من الخلف والاعتماد على الاختراق من الأطراف.



