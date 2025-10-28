قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد شهر رمضان 2026 .. الأربعاء أم الخميس؟ بدأ العد التنازلي لخير أيام الدنيا
نجوم المستقبل.. 4 مواهب عربية تترقب التألق في مونديال الناشئين 2025
وزيرة خارجية بريطانيا: لا يمكن تقسيم غزة ويجب أن تكون جزءا من حل الدولتين
خلال لقاء الرئيس السيسي.. وفد مجلس الكنائس يعربون عن تقديرهم لدور مصر بشأن غزة
الإعلام الحكومي بغزة: ندعو ترامب إلى الضغط على الاحتلال لوقف خروقاته فوراً
فرج عامر: ماحدث من لاعبي سموحة أمام الجونة " كارثة ومأساة"
اللجنة الفنية باتحاد الكرة: حلمي طولان محق في تصريحاته ويجب الحفاظ على شكل المنتخب
التوقيت الشتوي.. القومية للأنفاق تعلن مواعيد تشغيل المترو والقطار الكهربائي الخفيف
«هدية مصر للعالم».. نيوزويك تبرز الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير
القبض على عاطل كسر ذراع شقيقه بعد التعدي عليه بعصا خشبية
ماسك كرباج.. القبض على شخص يمارس أعمال البلطجة بدار السلام
حماس: ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار وتسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

8 نجوم.. الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة بتروجيت في الدوري

النادي الأهلي
النادي الأهلي
يسري غازي

تنطلق مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب وبتروجت في الثامنة مساء غدٍ الأربعاء على استاد هيئة قناة السويس الجديد، ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وبتروجت في الدوري المصري

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورتس مباراة الأهلي وبتروجت حصريًا ضمن فعاليات الجولة الثانية عشرة، باعتبارها الناقل الرسمي لمباريات الدوري المصري الممتاز طبقًا للعقد المبرم مع رابطة الأندية منذ بداية الموسم.

حكم مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري المصري

وأعلن اتحاد الكرة عن طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الأهلي ضد بتروجت، المقرر لها مساء الأربعاء، على ملعب الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الممتاز.

وقررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم تعيين الحكم محمود بسيوني لإدارة مباراة الأهلي ضد بتروجت ويعاونه كلًا من يوسف البساطي وخالد حسين بينما يتواجد على  الفار الحكم وائل فرحان ويعاونه محمد القاضي ويتواجد جلال أحمد حكم رابع.

ترتيب فريقا الأهلي وبتروجيت في الدوري المصري

يحتل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 21 نقطة من 10 مباريات أمامه سيراميكا كليوباترا في الصدارة برصيد 23 نقطة من 11 مباراة.

أما فريق الكرة الأول بنادي بتروجت يحتل المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة من 10 مباريات، حيث حقق 3 انتصارات مقابل 5 تعادلات وخسارتين.

غيابات فريق الأهلي أمام نظيره فريق بتروجيت في الدوري

يغيب عن قائمة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لمواجهة بتروجيت كلا من : إمام عاشور وحسين الشحات ومحمد شريف وأحمد رضا والمغربي أشرف داري، وكريم فؤاد بسبب الإصابة فيما يغيب الثنائي أحمد نبيل كوكا ومروان عطية، عن مواجهة البترولي بسبب الإيقاف.

الأهلي بتروجيت الدوري حسين الشحات توروب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

صورة أرشيفية

بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي

حسين لبيب

تامر عبد الحميد: حسين لبيب يتقدم باستقالته من رئاسة نادي الزمالك

ترشيحاتنا

جانب من الاختبارات

الجامع الأزهر يواصل إجراء اختبارات مسابقة حفظ القرآن بمحافظات المتسابقين

هل يجب المضمضة قبل الصلاة

هل بقايا الطعام في الفم تبطل الصلاة وحكم عدم المضمضة في الوضوء

الدكتور محمد سيد طنطاوي

ولد في الصعيد ودفن بـ«البقيع».. الشيخ محمد سيد طنطاوي عاش مدافعًا عن الإسلام

بالصور

طريقة عمل البيتزا في البيت مثل المطاعم

بيتزا
بيتزا
بيتزا

طريقة عمل البسبوسة الأصلية أفضل من المحلات

طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة
طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة
طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

سهلة التنفيذ.. طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها
طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها
طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

فيديو

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد