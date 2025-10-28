8 نجوم.. الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة بتروجيت في الدوري

تنطلق مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب وبتروجت في الثامنة مساء غدٍ الأربعاء على استاد هيئة قناة السويس الجديد، ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وبتروجت في الدوري المصري

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورتس مباراة الأهلي وبتروجت حصريًا ضمن فعاليات الجولة الثانية عشرة، باعتبارها الناقل الرسمي لمباريات الدوري المصري الممتاز طبقًا للعقد المبرم مع رابطة الأندية منذ بداية الموسم.

حكم مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري المصري

وأعلن اتحاد الكرة عن طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الأهلي ضد بتروجت، المقرر لها مساء الأربعاء، على ملعب الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الممتاز.

وقررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم تعيين الحكم محمود بسيوني لإدارة مباراة الأهلي ضد بتروجت ويعاونه كلًا من يوسف البساطي وخالد حسين بينما يتواجد على الفار الحكم وائل فرحان ويعاونه محمد القاضي ويتواجد جلال أحمد حكم رابع.

ترتيب فريقا الأهلي وبتروجيت في الدوري المصري

يحتل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 21 نقطة من 10 مباريات أمامه سيراميكا كليوباترا في الصدارة برصيد 23 نقطة من 11 مباراة.

أما فريق الكرة الأول بنادي بتروجت يحتل المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة من 10 مباريات، حيث حقق 3 انتصارات مقابل 5 تعادلات وخسارتين.

غيابات فريق الأهلي أمام نظيره فريق بتروجيت في الدوري

يغيب عن قائمة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لمواجهة بتروجيت كلا من : إمام عاشور وحسين الشحات ومحمد شريف وأحمد رضا والمغربي أشرف داري، وكريم فؤاد بسبب الإصابة فيما يغيب الثنائي أحمد نبيل كوكا ومروان عطية، عن مواجهة البترولي بسبب الإيقاف.