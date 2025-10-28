قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اجتماع موسع بين التضامن والصحة لمتابعة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
مستشار وزير المالية: العملات التذكارية للمتحف المصري الكبير تخليد للحضارة المصرية
طارق النابلسي: الخطة العربية للوقاية من المخدرات مبادرة مصرية رائدة
إذاعة جيش الاحتلال: إحدى العقوبات على حماس توسيع المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في غزة
مدرب الأهلي السابق يقترب من قيادة الزمالك خلفا لفيريرا.. تفاصيل
مدبولي: توجيهات للمحافظين بتجهيز شاشات عرض كبرى لمتابعة افتتاح المتحف الكبير
تشغيل 18 مكتب بريد استثنائيًا يوم السبت لصرف معاشات نوفمبر بالقليوبية
المشاط: مصر والسعودية تنفذان نموذجًا ناجحًا للتعاون الإقليمي في مجال الطاقة من خلال الربط الكهربائي
إعصار ميليسا يبلغ الفئة الخامسة.. الكاريبي على موعد مع أقوى عاصفة منذ 170 عاما| ما القصة؟
غطاها بالبطانية وشغل التكييف.. أمن القاهرة يكثف جهوده لضبط قاتـ.ـل زوجته بجسر السويس
زاهي حواس يكشف عن أسرار التحنيط ولعنة الفراعنة لـ واحد من الناس
مدبولي: تجهيز شاشات عرض كبري تتيح لمختلف المواطنين بأنحاء الجمهورية متابعة فعاليات افتتاح المتحف الكبير
رياضة

مدرب الأهلي السابق يقترب من قيادة الزمالك خلفا لفيريرا.. تفاصيل

نادي الزمالك
نادي الزمالك
يسري غازي

اقترب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني من تدريب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بحسب ما نشرته صحيفة « Kick Off » الجنوب أفريقية.

وشددت الصحيفة أنه تم جس نبض الجنوب افريقي بيتسو موسيماني من جانب إدارة نادي الزمالك لتولي قيادة الفارس الأبيض في قادم الأيام.

وسبق للجنوب افريقي بيتسو موسيماني تولي القيادة الفنية للنادي الأهلي وحقق مع المارد الأحمر عديد البطولات المحلية والقارية.


الزمالك علي صفيح ساخن

بات نادي الزمالك علي صفيح ساخن في ظل الأزمات التي تعصف بجدران القلعة البيضاء سواء على المستوي المالي أو الفني داخل صفوف الفريق.

وتعالت الأصوات المطالبة برحيل البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظرًا لتراجع أداء اللاعبين وما صاحبه من سوء المستوي إلي جانب النتائج المخيبة لآمال وطموحات جماهيره في الدوري الممتاز.

كما طال سقف المطالب جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك وتحميله مسؤولية الإخفاق في ملف فريق الكرة إثر تمسكه ببقاء البلجيكي يانيك فيريرا علي سدة القيادة الفنية للفارس الأبيض رغم سوء النتائج وتراجع مستوي أداء اللاعبين.

وقال مصدر مطلع داخل نادي الزمالك إن منافسات بطولة كأس السوبر المحلي سوف يحسم مصير البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للقلعة البيضاء.

وتابع: في حالة إخفاق البلجيكي يانيك فيريرا مدرب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في بطولة كأس السوبر المصري سوف يتم إقالته من منصبه واستكمال الموسم بأحد أبناء النادي لحين التعاقد مع مدير فني اجنبي يحمل سيرة ذاتية تليق بإسم ومكانة القلعة البيضاء.

وأضاف: الأمر ذاته سوف يطال جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك وقد يحسم السوبر المصري مصير بقاءه من عدمه في منصبه.

وشدّد علي أن ميركاتو يناير المقبل سيكون أيضا عاملة مهما فى بقاء جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك في منصبه لا سيما وأن الجماهير تعلق الآمال علي حدوث انفراجة في ملف أرض اكتوبر لإنعاش خزينة الفارس الأبيض والتعاقد مع صفقات سوبر لتدعيم المراكز الشاغرة.


وجاءت المواعيد الرسمية لكأس السوبر المصري على النحو التالي:


الأربعاء 6 نوفمبر 2025.. نصف النهائي


الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا – الساعة 6:15 مساءً بتوقيت القاهرة، على إستاد هزاع بن زايد.


الزمالك ضد بيراميدز – الساعة 9:15 مساءً بتوقيت القاهرة، على إستاد آل نهيان.


الأحد 9 نوفمبر 2025.. النهائي وتحديد المراكز

مباراة تحديد المركز الثالث – الساعة 4:45 مساءً، على استاد آل نهيان.


المباراة النهائية – الساعة 7:30 مساءً، على استاد محمد بن زايد.

الزمالك موسيماني فيريرا الأهلي الدوري

