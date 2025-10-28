قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسؤول فلسطيني: مصر تؤدي دورا تاريخيا في دعم القضية ووقف العدوان على غزة
الداخلية تكشف حقيقة ادعاء شخص بالقبض على والده دون وجه حق بالدقهلية
محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار
الرئيس السيسي يصدق على مبادرة "مصر معاكم" لرعاية القصر من أبناء الشهداء والمصابين
ناشط سياسي يشرح مراحل اتفاق السلام.. وجهود مصر في ترسيخها
الرئيس السيسي يُصدق على مبادرة "مصر معاكم" لرعاية القُصَّر من أبناء الشهداء
زاهي حواس: المتحف المصري الكبير رمز لفخر مصر وجسر يربط بين تراثنا العريق و طموحاتنا
وزارة المالية تطلق 6 عملات تذكارية احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير
وضع حجر أساس مشروعين جديدين بالقنطرة غرب باستثمارات 20.5 مليون دولار و4.6 آلاف فرصة عمل
تطعيم لاعبي الأهلي وجهاز الكرة ضد فيروس «A»
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
السعودية وباكستان يتفقان على إطلاق إطار تعاون اقتصادي بين البلدين
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الإصابة تبعد آدم كايد عن الزمالك أمام البنك الأهلي في الدوري

ملك موسى

 كشف مصدر بنادي الزمالك عن استمرار غياب الفلسطيني آدم كايد لاعب الفريق الأول لكرة القدم عن فريقه  في مباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويخضع آدم كايد لبرنامج تأهيلي مكثف في الفترة الحالية، في ظل معاناته من إصابة في عضلة السمانة، تسببت في غيابه عن الفريق في الفترة الأخيرة.

ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب للحاق ببطولة السوبر المحلي والسفر مع بعثة الفريق الأبيض إلى الإمارات.

  ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

أكد مصدر مسؤول  بنادي  الزمالك أنه لا أساس من الصحة لما تردد في الساعات الماضية حول تفكير النادي في الانسحاب من بطولة كأس السوبر المقرر لها الشهر المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة .

وقال المصدر إن إعلان اتحاد الكرة اليوم بأن نبيل عماد (دونجا) لاعب الزمالك موقوف 4 مباريات في بطولة كأس السوبر كان يجب أن يكون مبكراً عن هذا التوقيت ، خاصة وأن نادي الزمالك قام بمخاطبة الاتحاد قبل عدة أيام للاستفسار عن موقف اللاعب بشكل سليم ونهائي ، ولم تكن هناك حاجة لكل هذا الوقت والمماطلة في أمر واضح ولا يحتاج إلى التصرفات الغريبة التي صدرت من جانب أحد مسئولي المجلس السابق لاتحاد الكرة  ، والزمالك من أكثر الاندية حرصاً على تطبيق اللوائح بكل شفافية ونزاهة . 

واختتم: "مثل هذه الأمور لن تؤثر بأي حال من الأحوال على تركيز لاعبي الزمالك في مباراتي الدوري المقبلتين أمام البنك الأهلى وطلائع الجيش يومي الخميس والأحد قبل التوجه إلى أبو ظبي للمشاركة في كأس السوبر ، ولاعبو الفريق لديهم القدرة على تجاوز مثل هذه الأمور التي تهدف إلى إبعادهم عن تركيزهم وحرصهم على تقديم الأداء وتحقيق النتائج التي تلبي طموحات الجماهير".

  ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جانب من اللقاء

الحجر الزراعي: جهود لتطوير المنظومة التصديرية المصرية

أرشيفية

تعكس ثقة العالم .. طفرة غير مسبوقة في الصادرات الزراعية المصرية

أرشيفية

الأرصاد: طقس خريفي معتدل خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر

