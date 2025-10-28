قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار
الرئيس السيسي يصدق على مبادرة "مصر معاكم" لرعاية القصر من أبناء الشهداء والمصابين
ناشط سياسي يشرح مراحل اتفاق السلام.. وجهود مصر في ترسيخها
الرئيس السيسي يُصدق على مبادرة "مصر معاكم" لرعاية القُصَّر من أبناء الشهداء
زاهي حواس: المتحف المصري الكبير رمز لفخر مصر وجسر يربط بين تراثنا العريق و طموحاتنا
وزارة المالية تطلق 6 عملات تذكارية احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير
وضع حجر أساس مشروعين جديدين بالقنطرة غرب باستثمارات 20.5 مليون دولار و4.6 آلاف فرصة عمل
تطعيم لاعبي الأهلي وجهاز الكرة ضد فيروس «A»
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
السعودية وباكستان يتفقان على إطلاق إطار تعاون اقتصادي بين البلدين
إسلام صادق يكشف مفاجأة بشأن مباراتي بيراميدز في الدوري
مفيش خلافات مع الوزير.. 11 تصريحا ناريا لرئيس الجبلاية حول ملف الزمالك والمنتخب
رياضة

هل الزمالك يعتذر عن السوبر ؟.. أحمد حسن يفجر مفاجأة

باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد حسن مفاجأة بشأن اعتذار نادي الزمالك عن خوض السوبر.

السوبر المصري

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مصدر.. مجلس الزمالك لم يناقش الانسحاب أو الاعتذار عن عدم خوض السوبر".

لا صحة لاستقالة المجلس

رد مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك على الأنباء التي ترددت في الساعات القليلة الماضية حول تقدم مجلس الإدارة باستقالته للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأكد المصدر أن مجلس الإدارة لم يتقدم باستقالته للوزارة، ولا أساس من الصحة لما تردد في الآونة الأخيرة حول هذا الأمر.

وأضاف المصدر أن الزمالك يحاول حل الأزمات التي يمر بها النادي وخاصة الأزمة المالية، بجانب أزمة سحب أرض النادي بالسادس من أكتوبر.

  وفي سياق متصل يستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز. 

أكد مصدر مسؤول بنادي الزمالك أنه لا أساس من الصحة لما تردد في الساعات الماضية حول تفكير النادي في الانسحاب من بطولة كأس السوبر المقرر لها الشهر المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة .

وقال المصدر إن إعلان اتحاد الكرة اليوم بأن نبيل عماد (دونجا) لاعب الزمالك موقوف 4 مباريات في بطولة كأس السوبر كان يجب أن يكون مبكراً عن هذا التوقيت ، خاصة وأن نادي الزمالك قام بمخاطبة الاتحاد قبل عدة أيام للاستفسار عن موقف اللاعب بشكل سليم ونهائي ، ولم تكن هناك حاجة لكل هذا الوقت والمماطلة في أمر واضح ولا يحتاج إلى التصرفات الغريبة التي صدرت من جانب أحد مسؤولي المجلس السابق لاتحاد الكرة  ، والزمالك من أكثر الاندية حرصاً على تطبيق اللوائح بكل شفافية ونزاهة . 

واختتم قائلاً : "مثل هذه الأمور لن تؤثر بأي حال من الأحوال على تركيز لاعبي الزمالك في مباراتي الدوري المقبلتين أمام البنك الأهلى وطلائع الجيش يومي الخميس والأحد قبل التوجه إلى أبو ظبي للمشاركة في كأس السوبر ، ولاعبو الفريق لديهم القدرة على تجاوز مثل هذه الأمور التي تهدف إلى إبعادهم عن تركيزهم وحرصهم على تقديم الأداء وتحقيق النتائج التي تلبي طموحات الجماهير".

  ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

