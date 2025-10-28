بحثًا عن التأهل لأمم إفريقيا.. منتخب مصر للسيدات في اختبار حاسم أمام غانا

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية مساء اليوم الثلاثاء مواجهة حاسمة أمام نظيره منتخب غانا، في إياب الدور الأخير من تصفيات كأس الأمم الإفريقية للسيدات 2024.

وتقام المباراة في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أكرا الرياضي، حيث يسعى المنتخب الوطني لتعويض خسارة مباراة الذهاب في القاهرة، التي انتهت بفوز غانا، من أجل حجز بطاقة التأهل إلى النهائيات المقررة في المغرب.

ويحتاج المنتخب المصري إلى الفوز بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر لضمان التأهل الرسمي إلى البطولة القارية، في مهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة بالنسبة للفتيات تحت قيادة المدير الفني أحمد رمضان.

ويدخل منتخب مصر اللقاء بطموح كبير لتحقيق إنجاز جديد وكتابة صفحة مضيئة في تاريخ الكرة النسائية المصرية، إذ يسعى لتحقيق ثالث تأهل في تاريخه إلى كأس الأمم الإفريقية بعد مشاركتي 1998 و2016.