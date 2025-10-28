جراجات مجانية لأعضاء النادي الأهلي في يوم الانتخابات

اتخذت إدارة النادي الأهلي، عددا من الترتيبات للتيسير على أعضاء الجمعية العمومية للنادي خلال انتخابات مجلس الإدارة المقرر لها يوم الجمعة المقبل 31 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار حرص النادي على توفير أقصى درجات الراحة للأعضاء أثناء مشاركتهم في العملية الانتخابية.

وتضمنت الترتيبات استئجار جراجات المعلمين، وجراج المحافظة بجوار النادي «حي غرب» وجراج عمر مكرم؛ لتخفيف الضغط المروري في محيط النادي، وتوفير أماكن انتظار آمنة ومناسبة لأعضاء الجمعية العمومية أثناء الانتخابات.

خصصت الإدارة أيضًا سيارات لنقل الأعضاء من جراج عمر مكرم إلى مقر النادي بالجزيرة؛ لضمان سهولة الوصول ومنع الازدحام، بما يتيح للأعضاء أداء واجبهم الانتخابي.