رياضة

أزمة الأبيض مع فيريرا.. نزيف النقاط يطارد الزمالك قبل مواجهة البنك الأهلي

نادي الزمالك
نادي الزمالك
يسري غازي

يحل بعد غد الخميس فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا ضيفا علي نظيره فريق البنك الأهلي في إطار الجولة الثانية عشر ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.


وتنطلق فى تمام الساعة الثامنة مساء بعد الخميس مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا ونظيره فريق البنك الأهلي في إطار الجولة الثانية عشر ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا نظيره فريق البنك الأهلي في إطار الجولة الثانية عشر ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة ويتبقي له مباراتين مؤجلتين فيما جاء فريق البنك الأهلي في المركز الثالث عشر برصيد 14نقطة.

وعاني فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا من فقدان النقاط في 10 مباريات تقدم خلالها الفارس الأبيض في 4 مباريات لكنه فشل في الحفاظ على تقدمه.


وجاءت المباريات التي فشل خلالها فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا في الحفاظ على تقدمه هدفي الدوري الممتاز على النحو التالي:

الزمالك أمام فريق وادي دجلة (1-0) → انتهت 2-1 للخسارة

الزمالك أمام فريق الجونة (1-0) → انتهت بالتعادل 1-1

الزمالك أمام فريق الأهلي (1-0) → انتهت 2-1 للخسارة

الزمالك أمام فريق غزل المحلة (1-0) → انتهت بالتعادل 1-1

ويتصدر فريق الكرة بنادي سيرميكا كلوباترا بقيادة علي ماهر ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة.

وحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 21 نقطة.

