تكليف رئاسي بعلاج المدنيين من أسر الشهداء والمصابين مجانًا في مستشفيات وزارة الصحة
الرئيس السيسي يصدق على مبادرة لرعاية القصر من أبناء شهداء ومصابي العمليات العسكرية
مسؤول فلسطيني: مصر تؤدي دورا تاريخيا في دعم القضية ووقف العدوان على غزة
الداخلية تكشف حقيقة ادعاء شخص بالقبض على والده دون وجه حق بالدقهلية
محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار
ناشط سياسي يشرح مراحل اتفاق السلام.. وجهود مصر في ترسيخها
الرئيس السيسي يُصدق على مبادرة "مصر معاكم" لرعاية القُصَّر من أبناء الشهداء
زاهي حواس: المتحف المصري الكبير رمز لفخر مصر وجسر يربط بين تراثنا العريق و طموحاتنا
وزارة المالية تطلق 6 عملات تذكارية احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير
وضع حجر أساس مشروعين جديدين بالقنطرة غرب باستثمارات 20.5 مليون دولار و4.6 آلاف فرصة عمل
تطعيم لاعبي الأهلي وجهاز الكرة ضد فيروس «A»
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
رياضة

مفيش خلافات مع الوزير.. 11 تصريحا ناريا لرئيس الجبلاية حول ملف الزمالك والمنتخب

هاني أبو ريدة
هاني أبو ريدة
يسري غازي

كشف المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة ، تفاصيل أزمة منتخب مصر الثاني وعقوبة نبيل عماد دونجا نجم نادي الزمالك وطلب تأجيل مباريات الدوري.

وتحدث المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة عن التحديات التي تواجه منتخب مصر الثاني قبل انطلاق كأس العرب، مؤكداً في الوقت ذاته على تنفيذ عقوبة إيقاف لاعب الزمالك نبيل عماد "دونجا" في مباراة السوبر.

 في تصريحات صحفية للمركز الإعلامي، صرح أبو ريدة ، أن منتخب مصر الثاني المشارك في كأس العرب لديه أزمة حقيقية تتعلق بلاعبي نادي بيراميدز، حيث أنهم مرتبطون بخوض مواجهتين في الدوري الممتاز مع فريقهم أمام بتروجت وكهرباء الإسماعيلية يومي 3 و 6 ديسمبر المقبلين.

وأضاف رئيس اتحاد الكرة: تواصلت مع أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة لحل الأزمة وتأجيل المباراتين، لضمان مشاركة جميع اللاعبين في تمثيل المنتخب الوطني.

وشدد أبو ريدة، على أن اتحاد الكرة هو المسؤول الأول عن نتائج المنتخبات، مؤكداً: "اتحاد الكرة يحاسب على نتائج المنتخبات، لذلك سنحل جميع المشكلات التي تواجه الأجهزة الفنية".

وكشف هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة ، عن رفضه لاقتراحات سابقةً بعدم المشاركة في كأس العرب: قائلا: "رفضت اقتراحات البعض بعدم المشاركة في كأس العرب، فمن غير المعقول أن تغيب مصر عن هذه البطولة بحجة أننا لن نستطيع إعداد منتخب قوي يحصد اللقب، وحتى الآن حلمي طولان مدرب المنتخب نجح في إعداد اللاعبين".


فيما يخص مكافأة تأهل منتخب مصر لكأس العالم، أشار المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة إلى عرض وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، مكافأة مالية وفقاً للائحة الوزارة، لكنه أوضح وجهة نظره: "وزير الشباب والرياضة عرض مشكوراً وفقاً للائحة المكافآت بالوزارة مكافأة منتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم، وكانت وجهة نظري توجيه المكافآت لأبطال الألعاب الأخرى، بينما اتحاد الكرة هو المنوط به صرف مكافآت لمنتخباته الوطنية".


نفى هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وجود أي خلافات مع الوزير: "لا توجد خلافات بيني وبين وزير الشباب والرياضة، واستقبلناه في اجتماع رسمي منذ أيام".


انتقالاً لملف تطوير الكرة المصرية، أكد هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة على غيرته الشديدة على الكرة المصرية، مقارناً ما يحدث بالاتحادات الكروية في الدول الأخرى: "اتحاد الكرة هو بيت كرة القدم المصرية، وأنا غيور على بلدي وأنظر إلى ما يحدث في الاتحادات التابعة للدول الأخرى ولدي غيرة شديدة".


كشف هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة عن حديثه مع وزير الشباب والرياضة حول ضرورة إنشاء بنية تحتية سليمة: "تحدثت مع الوزير عن ضرورة وجود ملاعب قانونية وتوفير أماكن على مستوى مصر لاستضافة المواهب والبراعم، وإطلاق مشروعات لأن الأكاديميات موجودة لمن يدفع أكثر"، مضيفاً: "أبلغت الوزير بضرورة إنشاء مراكز في كافة المحافظات شريطة إنشاء ملاعب وأماكن لاستضافة المواهب".


عن خطط اتحاد الكرة لتطوير المنتخبات، أكد رئيس الجبلاية أن هناك برامج مستمرة للعمل علي تأهيل اللاعبين والرفع من مستواهم وهناك دول أخرى لديها محترفين يلعبون في الخارج منذ سنوات طويلة، ما جعلهم يتطورون فنياً وبدنياً ونفسياً، وهو ما يطمح اتحاد الكرة لتحقيقه في الفترة المقبلة للاعب المصري.


فيما يخص أزمة عقوبة ثلاثي الزمالك، أكد أبو ريدة على قراره السابق: "عقوبات ثلاثي الزمالك ستنفذ ودونجا لن يلعب السوبر، اتحاد الكرة السابق أخطر إداري الزمالك وقتها بالبريد الإلكتروني، لكن بشكل رسمي العقوبة تم اتخاذها ودونجا لن يتواجد في السوبر، ليحسم الجدل بشكل نهائي حول مشاركة اللاعب في البطولة.

اتحاد الكرة هاني أبو ريدة الزمالك دونجا منتخب مصر

بالصور

طريقة عمل البسبوسة الأصلية أفضل من المحلات

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

سهلة التنفيذ.. طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

