شوبير يكشف صفقات الأهلي الشتوية وحقيقة عودة عبدالمنعم

كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق على الجدل الشديد الدائر صفقات الأهلي الجديدة المرتقبة في موسم الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية :”قصة صفقات الأهلي الجديدة، القصة مش صفقات وخلاص القصة أنت محتاج أيه، يعني رأس الحربة طبعا الأهلي محتاج مهاجم ومحتاج ظهير أيسر مع محمد شكري اه فيه كوكا وفيه مصطفى العش ممكن يلعبوا في المكان ده بس الفريق محتاج ظهير أيسر”.

وتابع شوبير: “في قلب الدفاع أنت عندك عدد كبير جدا من اللاعبين ياسر إبراهيم وياسين مرعي وأشرف داري وأحمد رمضان بيكهام والعش والشاب أحمد عابدين، فيه كلام إنه حصل اتصالات مع محمد عبدالمنعم لعودته من جديد في يناير والحقيقة لم أتواصل مع عبدالمنعم لمعرفة صحة الكلام ده من عدمه”.

وأضاف شوبير: “إنما كلام كثير عن صفقات وخلاص ومحتاجين 9 لاعبية ده كله كلام في كلام وخلاص، وبعدين هتجيبهم منين يعني”.