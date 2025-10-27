أحمد شوبير يزف بشري سارة لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

كشف الإعلامي احمد شوبير عن موعد عودة إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للتدريبات الجماعية مع الفريق.

وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : "طبيب النادى الأهلي : إمام عاشور خضع لتحاليل دقيقة خلال الساعات الماضية، وأظهرت تحسنًا كبيرًا في حالته.

وتابع :" اللاعب سوف يجري تحليلًا طبيًّا ‏جديدًا خلال الـ48 ساعة القادمة، للوقوف على درجة تعافيه، ولتحديد موعد مشاركته في برنامج التأهيل البدني قبل ‏الانتظام في التدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت يوم الأربعاء المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.