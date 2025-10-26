دكتور كبد وجهاز هضمي: إمام عاشور يعود للتدريبات بعد شهر

أكد الدكتور هاني دبوس، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بطب عين شمس، أن فيروس A، الذي يعاني منه إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، خطير وقد يؤدي لفشل كبدي.

وقال دبوس، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة " cbc":" نتمنى الشفاء لإمام عاشور، و فيروس A، مدة غيابه من الوارد أن تصل لمدة طويلة حتى يكتمل شفائه، وهو من الفيروسات الكبدية التي تصيب الكبد بصورة حادة، وينتقل عن طريق أكل ملوث أو مياة ملوثة".

وتابع:" المريض يجب أن يتم شفائه من المرض بكشل كامل، والمشكلة التي يعاني منها إمام عاشور، هي ارتفاع نسبة إنزمات الكبد، وهناك بعض المرضى الإنزمات تستمر عالية لفترة طويلة، لأن المريض يشفى من المرض لوحده وتكون حسب قوة مناعة الجسم، والبعض يشفى منه بعد أسبوع والبعض يستمر 4 أسابيع".

وشدد:" لا أحد يستطيع توقع عودة إنزمات المريض لطبيعتها في أي قت، ولا توجد فترة معينة لشفاء المريض من هذا المرض، ويجب عليه المتابعة بشكل أسبوعي، وعلاجه الراحة ومن الوارد غياب مريض فيروس A شهرين أو ثلاثة".

وأضاف:" الطبيعي في الإنزمات 40، ونسبة إمام 200 ، ولا يستطيع المشاركة في المباريات أو التدريبات في هذه الحالة، وقد يتعرض لانتكاسة وترتفع النسبة أكبر من ذلك، بجانبه أنه لن يكون قادرًا على المشاركة في التدريبات".

وأكمل:" الفيروس بعد أسبوعين لا يكون معدي، ويجب على الرياضيين الاهتمام بالأكل خارج المنزل، وخاصة الطعام الغير مطهي بشكل جيد".

وزاد:" فيروس A، قد يؤدي لفشل كبدي حاد، والبعض يحتاج لزراعة كبد، ولذلك يجب الاهتمام بعلاجه".

وعن توقع لمدة عودة إمام قال:" حسب الأرقام المتداولة لإنزمات إمام عاشور قد يعود اللاعب بعد 4 أسابيع".