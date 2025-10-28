سيد عبدالحفيظ: هدفنا الأفضل دائما في الأهلي

أكد سيد عبدالحفيظ المرشح لعضوية مجلس إدارة الأهلي مسئولية كبيرة يتطلع أن يكون على قدرها.

وقال عبدالحفيظ:"الترشح لإنتخابات النادي الأهلي مسئولية كبيرة نتطلع لأن نكون على قدرها.. خطوة مهمة للغاية للفترة القادمة وللتأكيد ‏على ‏ثوابت النادي ورؤية قائمة الكابتن محمود الخطيب للعديد من الملفات التي سوف نعمل على تحقيقها .. سيكون هناك أدوار ‏عديدة ‏ولكن في النهاية مصلحة النادي هي ما سوف نعمل من أجله، وأتمنى أن أوفق في هذه المهمة".

وأضاف:"هناك رموز كبار من لاعبي الكرة السابقين الذين عملوا في القائمة تضم أسماء كبيرة ومميزة ولكل منهم خبراته ‏وطموحاته ‏لخدمة النادي وأعضائه وجماهيره، ‏سوف أجتهد في إطار العمل داخل القائمة".

وأوضح:"الفترة الماضية شهدت تحقيق العديد من الإنجازات الكبيرة، وهو أمر يحسب للمجالس السابقة، ويجب أن ينالوا ما يستحقون من ‏اشادة على ما تم إنجازه على أرض الواقع، بالتأكيد سوف نبذل ما بوسعنا لتحقيق المزيد من النجاحات التي تليق باسم ومكانة ‏النادي الأهلي وأعضاءه وجماهيره وشعبية النادي وما يستحقه كل من ينتمي له من خدمات وتطوير".

وتابع:"عضو النادي الأهلي دائما ما يطمح للأفضل في كل الإتجاهات سواء الخدمات أو المنشأت أو الفرق الرياضية والمميزات ‏الأخرى.. بحكم التخصص سوف يكون تركيزي أكبر على الجانب الرياضي سواء فريق الكرة أو الاستاد أو ما يتعلق بهذا ‏الملف، ولكن سوف نعمل بكل جد من أجل إنجاز ما يستحقه الأعضاء".

وقال:"الجولات التي قامت بها القائمة كانت إيجابية للغاية، ولمسنا صدق مشاعر الأعضاء وكنت سعيد للغاية .. النادي الأهلي هو بيتي ‏والتواجد به شرف كبير بين عائلة النادي والقائمة كلها وعلى رأسها الكابتن محمود الخطيب قريبة من الجميع وتثق بشدة في ‏الأعضاء، ونثق في إن التوليفة التي تضمها القائمة قادرة على تحقيق تطلعات الأعضاء وإسعادهم بكل ما يمكن".

وأضاف:"هناك تطورات ومتغيرات مستمرة في كل المجالات، ولذلك لابد أن يكون تفكيرنا مختلفا، وهو ما جعل القائمة تتجه نحو آفاق ‏جديدة من الاستثمار وتعظيم الموارد والتجهيز لكل الملفات.. ونجهز لمستقبل أفضل والأهلي يستحق ذلك ونتمنى أن نكون ‏موفقين في هذا الأمر، ولا يأحد ينكر أهمية وجود موارد مالية كبيرة للوفاء بهذه المشروعات والالتزامات الضخمة التي يرتبط ‏بها النادي".

وأوضح:" محمود الخطيب رئيس النادي اختار قائمة الدورة المقبلة وفقا لمعايير محددة، وبالتأكيد سوف يكون هناك تنوع في الآراء ولكن سوف يتم ‏العمل وفقا لمصلحة النادي وبالتأكيد سوف يتم العمل بما يحقق أهداف النادي في كل المجالات".

وتابع:"نثق بشدة في حضور أعضاء النادي بكثافة للمشاركة في الانتخابات يوم 31 أكتوبر الجاري .. الحضور الكبير مهم للغاية لتأكيد ‏قوة الجمعية العمومية للنادي وبإذن الله يكون العدد قياسي في ظل أهمية ومكانة الأهلي وتأكيد إن الكل غعلى قلب رجل واحد.. ‏الجمعية العمومية بمثابة يوم الأهلاوية ويوم لتجمع الأعضاء من كافة الفئات .. من الوارد أن يكون هناك خلافات في وجهات ‏النظر، ولكن لا خلاف على الاجتماع على حب الأهل".

وأضاف :"الأهلي هو ما يجمعنا .. كل من ينتمي للنادي يجب أن يكون مستعدا لخدمته من أي موقع، وهو ما تعودنا عليه داخل بيتنا الكبير ‏وتوارثناه من الأجيال السابقة .. وذلك حتى لو كان من خارج أسوار النادي .. كل فرد له ذكريات مع الأهلي سواء داخل النادي ‏أو خارجه والأهلي يستحق الكثير والكثير وهو صاحب الفضل على الجميع.، ننتظر الجميع للتعبير عن حب الأهلي والمشاركة في الانتخابات وتأكيد حق الجميع في رسم مستقبل النادي.".