الأهلي يعزي اللاعب عمر خالد في وفاة والده

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، علي تقديم التعازي إلى عمر خالد «كاستيلو»، لاعب الفريق الأول لكرة اليد، في وفاة والده، الذي وافته المنية اليوم.

وأجري الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة اليد تعديلًا اضطراريًا على قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة منتخب البرتغال وديًا بمدينة مومنتا البرتغالية، وذلك عقب وفاة والد اللاعب عمر خالد كاستيلو نجم النادي الأهلي.

وقد حصل كاستيلو على إذن من الجهاز الفني والإداري لمغادرة معسكر المنتخب في البرتغال والعودة إلى القاهرة لحضور جنازة والده الذي وافته المنية اليوم.

ومن المقرر أن ينضم أكرم يسري إلى بعثة المنتخب في البرتغال لتعويض غياب كاستيلو في المباراتين الوديتين أمام المنتخب البرتغالي، المقرر إقامتهما يومي 30 أكتوبر و1 نوفمبر الجاري.

ويقوم الجهاز الإداري حاليًا بإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بعودة اللاعب إلى مصر، وحجز تذاكر السفر وتسهيل كافة الترتيبات اللازمة.

ويتقدم الاتحاد المصري لكرة اليد بخالص العزاء للاعب عمر خالد كاستيلو ولأسرته، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان