تطعيم لاعبي الأهلي وجهاز الكرة ضد فيروس «A»

أكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الجهاز الطبي قام بتطعيم جميع أفراد جهاز الكرة ولاعبي الفريق الأول ضد فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي «A» بالتنسيق مع إحدى الشركات المتميزة في هذا المجال، وذلك للحفاظ على الصحة العامة واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة الفريق.

وأضاف أن الأهلي يحرص دائمًا على تطبيق الإجراءات الطبية اللازمة، ضمن سلسلة من الخطوات الدورية التي يتبناها النادي بالتعاون مع الجهات المتخصصة؛ لضمان جاهزية اللاعبين واستمرار بيئة العمل بشكل صحي وآمن داخل منظومة الكرة.