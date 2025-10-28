سيد عبد الحفيظ: خدمة النادي الأهلي وتحقيق أهداف الخطيب هدف القائمة

أكد سيد عبد الحفيظ المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي ضمن قائمة محمود الخطيب أن الترشح لانتخابات النادي مسئولية كبيرة يسعي من خلاللها لخدمة النادي وأعضائه وجماهيريه .

وأوضح سيد عبد الحفيظ أن الهدف الأساسي هو تلبية طموحات جماهير النادي الأهلي.

وتابع سيد عبد الحفيظ:"الترشح لإنتخابات النادي الأهلي مسئولية كبيرة نتطلع لأن نكون على قدرها. وخطوة مهمة للغاية للفترة القادمة وللتأكيد ‏على ‏ثوابت النادي ورؤية قائمة الكابتن محمود الخطيب للعديد من الملفات التي سوف نعمل على تحقيقها .

وأشار سيد عبد الحفيظ إلي وجود رموز رياضية كبيرة معبرا عن احترامه التام لكافة المتواجدين:"هناك رموز كبار من لاعبي الكرة السابقين الذين عملوا في القائمة تضم أسماء كبيرة ومميزة ولكل منهم خبراته ‏وطموحاته ‏لخدمة النادي وأعضائه وجماهيره، ‏سوف أجتهد في إطار العمل داخل القائمة".