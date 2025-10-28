إعلامي عن مواجهة الزمالك والبنك الاهلي: من أصعب المباريات على الفريق

علق الإعلامي مينا ماهر علي مواجهة الزمالك و البنك الاهلي بعد غد الخميس عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب مينا ماهر:مباراة البنك الأهلي كل موسم بتكون من أصعب المباريات على الزمالك بسبب قوة فريقهم، عندنا المباراة يوم الخميس قدام فريق قوي و مدرب قوي زي ايمن الرمادي.

وتابع :الفوز هيرجعنا تاني لمنافسة الدوري لأننا بعد بعد مباراة الإسماعيلي الفريق مقدرش يحقق مكسب في بطولة الدوري، واثقين في اي 11 راجل في الملعب و عندنا مباراتين قبل السوبر المصري لازم نحقق 6 نقاط قبل السفربحناجرنا نكتب مجدنا .

يحل بعد غد الخميس فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا ضيفا علي نظيره فريق البنك الأهلي في إطار الجولة الثانية عشر ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.



ويحتل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة ويتبقي له مباراتين مؤجلتين فيما جاء فريق البنك الأهلي في المركز الثالث عشر برصيد 14نقطة.

وعاني فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا من فقدان النقاط في 10 مباريات تقدم خلالها الفارس الأبيض في 4 مباريات لكنه فشل في الحفاظ على تقدمه.