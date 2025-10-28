محمد عمر: الأهلي والزمالك لن يعترضا على تأجيل مباريات بيراميدز بالدوري

أكد محمد عمر عضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة، أن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة قادر على حل ازمة منتخب مصر الثاني مع رابطة الأندية المحترفة.

وقال عمر في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: المهندس هاني ابو ريدة هو الوحيد القادر علي حل أزمة المنتخب الثاني مع رابطة الأندية.

وأضاف: علي رابطة الاندية حل أزمة حلمي طولان بهدوء ولديهم القدرة علي توفيق الأوضاع في مسابقة الدوري المصري الممتاز، لأن هدفنا هو الحفاظ على شكل منتخب مصر.

وتابع: ناديي الأهلي والزمالك لن يعترضا علي تأجيل مباريات بيراميدز بالدوري، وحلمي طولان له كل الحق في تصريحاته ويجب الحفاظ علي شكل المنتخب.