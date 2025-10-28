دراسة إعارة نجم الأهلي يناير المقبل لسبب صادم

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن احتمالية إعارة نجم الاهلي مصطفي العش خلال يناير المقبل عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب أحمد حسن :مصدر في الأهلي:ندرس إعارة مصطفى العش خلال يناير المقبل لعدم قناعة ييس توروب بمستواه الفني.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب لمواجهة نظيره بتروجت في بطولة الدوري المصري “دوري نايل”.

موعد مباراة الأهلي وبتروجت

تنطلق مباراة الأهلي وبتروجت في الثامنة مساء غدٍ الأربعاء على استاد هيئة قناة السويس الجديد، ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وبتروجت في الدوري المصري

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورتس مباراة الأهلي وبتروجت حصريًا ضمن فعاليات الجولة الثانية عشرة، باعتبارها الناقل الرسمي لمباريات الدوري المصري الممتاز طبقًا للعقد المبرم مع رابطة الأندية منذ بداية الموسم.