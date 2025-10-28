قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عارفيني وهيفضحوني.. مرتكب جريمة الهرم يبرر قـ.تله للأطفال الثلاثة بعد أمهم
بريطانيا توقع صفقات استثمارية بـ6.4 مليار جنيه مع السعودية
اللُغز الغائب| جريمة هزت الرأي العام .. لماذا تخلص شيطان الهرم من الأم وأطفالها الثلاثة؟
مصر تتصدر جدول ميداليات دورة الألعاب الشاطئية للقدرات الرياضية بتركيا
محمد السيد يطلب 10 ملايين جنيه سنويًا لتجديد عقده مع الزمالك
مصدر مسؤول لـ"صدى البلد": الطب البيطري بسوهاج يدشن خطة عاجلة لمكافحة الكائنات المفترسة
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف رفح الفلسطينية
تاون جاس : لا تنزعجوا من رائحة الغاز بعد العاشرة مساء اليوم الثلاثاء
الجامعة العربية تدين الجرائم المروعة ضد المدنيين في الفاشر وتدعو إلى وقف فوري للقتال
فتح: مصر تبذل جهدا كبيرا لضمان استكمال تنفيذ الاتفاق ومنع العودة إلى الحرب
وظائف خالية بوزارة العدل عبر بوابة الوظائف الحكومية.. قدم الآن
رئيس الوزراء يغادر إلى شرم الشيخ للمشاركة في افتتاح مؤتمر الانتوساي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دراسة إعارة نجم الأهلي يناير المقبل لسبب صادم

الاهلي
الاهلي
ميرنا محمود

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن احتمالية إعارة نجم الاهلي مصطفي العش  خلال يناير المقبل عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب أحمد حسن :مصدر في الأهلي:ندرس إعارة مصطفى العش خلال يناير المقبل لعدم قناعة ييس توروب بمستواه الفني.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب لمواجهة نظيره بتروجت في بطولة الدوري المصري “دوري نايل”.

موعد مباراة الأهلي وبتروجت

تنطلق مباراة الأهلي وبتروجت في الثامنة مساء غدٍ الأربعاء على استاد هيئة قناة السويس الجديد، ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وبتروجت في الدوري المصري

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورتس مباراة الأهلي وبتروجت حصريًا ضمن فعاليات الجولة الثانية عشرة، باعتبارها الناقل الرسمي لمباريات الدوري المصري الممتاز طبقًا للعقد المبرم مع رابطة الأندية منذ بداية الموسم.

أحمد حسن الأهلي إعارة مصطفى العش ييس توروب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحايا جريمة الهرم

أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بقـ ـتـ ـل والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بإنهاء حياة والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

أروى قاسم

إحالة البلوجر أروى قاسم للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف طليقة المطرب "مسلم"

حادث تصادم

إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم ملاكى وسيارة نقل أموال بصحراوى قنا

متهمين

يستخدم الذكاء الاصطناعى.. قرار بشأن أدمن صفحة فبرك أخبارا خاصة بوزارة الداخلية

بالصور

هل تشتري سيارة الآن أم تنتظر لنهاية العام؟.. خبير يكشف وضع السوق

شراء سيارة
شراء سيارة
شراء سيارة

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة في المنزل خطوة بخطوة

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة
طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة
طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة

طريقة عمل البيتزا في البيت مثل المطاعم

بيتزا
بيتزا
بيتزا

طريقة عمل البسبوسة الأصلية أفضل من المحلات

طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات

فيديو

400 عملية تجميل

امرأة كورية تنفق 300 مليون وون على 400 عملية تجميل خلال 15 عاما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

المزيد