الزمالك يكشف حقيقة مفاوضات مدرب الأهلي السابق بيتسو موسيماني

نفى مصدر مسؤول في نادي الزمالك الأنباء التي ترددت حول وجود الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني ضمن قائمة المرشحين لتولي تدريب الفريق خلفًا لـ يانيك فيريرا.

ويأتي ذلك في ظل تكهنات واسعة بشأن مستقبل فيريرا بعد تراجع نتائج الفريق مؤخرًا في الدوري وأداء الفريق بشكل عام.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: "يانيك فيريرا مستمر في منصبه بشكل طبيعي، ولا توجد أي نية للاستعانة بمدرب آخر في الوقت الحالي".

وأضاف: "المجلس مستاء من الشائعات التي تطارد النادي وفريق الكرة قبل بطولة هامة مثل السوبر المصري".

وكانت بعض الصحف في جنوب إفريقيا قد ذكرت أن موسيماني أصبح ضمن الخيارات المطروحة لتدريب الزمالك، مستفيدًا من خبرته الكبيرة وسجله الحافل بالإنجازات في الكرة الأفريقية، حيث قاد الأهلي لتحقيق بطولات قارية عدة وتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا مع صن داونز، إلا أن إدارة الزمالك نفت هذه الأنباء جملة وتفصيلًا.