تأهيل آدم كايد وأحمد شريف في الزمالك قبل مواجهة البنك الأهلي

أدى آدم كايد وأحمد شريف ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويعاني آدم كايد من إصابة في عضلة السمانة، في حين يعاني أحمد شريف من إصابة في العضلة الضامة، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز الثنائي للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

حرص البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على إلقاء محاضرة بالفيديو على اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء، على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية التي سيتم تطبيقها في مران اليوم، استعدادًا للقاء البنك الأهلي في الدوري.

وشدد فيريرا على ضرورة التركيز وبذل أقصى جهد في التدريبات، من أجل تحقيق الفوز في مباراة البنك الأهلي، وأكد على صعوبة وأهمية اللقاء.

ومنح المدير الفني اللاعبين بعض التعليمات لتنفيذها في مران اليوم استعدادًا للمواجهة المقبلة.

انتظم ناصر منسي وأحمد ربيع، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية، خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتماثل الثنائي للشفاء من الإصابة، وكان ناصر منسي يعاني من إصابة قوية في العضلة الخلفية، في حين اشتكى أحمد ربيع من تعرضه لإجهاد عضلي.

واطمأن الجهاز الطبي على جاهزية الثنائي قبل المران ليشارك اللاعبان في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية.

