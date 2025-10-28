8 سنوات من القيادة والتحديات| محمود الخطيب يكشف أسرار الأهلي بين 50 فدانا و300 مليون جنيه

اصطحب الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الإعلامية لميس الحديدي، في جولة داخل فرع النادي بالتجمع الخامس، حيث أثارت المساحات الواسعة والتنسيق المميز إعجاب الحديدي، وقالت: "قلبي بيدق من السعادة".

وأكد محمود الخطيب، خلال اللقاء عبر برنامج "الصورة" على قناة النهار أن فرع النادي بالتجمع الخامس يمتد على مساحة 50 فدانًا، وقد تم استلام الأرض وإنشاؤها تحت إدارة مجلس واحد، ما ساهم في دراسة جميع التفاصيل بعناية.

وأوضح محمود الخطيب، أن النادي يمتلك فروعًا أخرى في الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد، حيث أن أهلي الجزيرة بحق انتفاع، والفروع الأخرى مملوكة للنادي بالكامل بدون أي ديون.

الخطيب يكشف تفاصيل حالته الصحية لأول مرة

تحدث الخطيب لأول مرة عن حالته الصحية، مشيرًا إلى أنه بعد نتائج الفحوص الأخيرة اضطر للتفكير في صحته قبل النادي لأول مرة منذ انضمامه للأهلي عام 1971.

وقال الكابتن محمود الخطيب، أن : "كنت أعمل من 8 إلى 12 ساعة يوميًا، والآن لا أستطيع الاستمرار بنفس المعدل".

وتابع أن أجرى جراحة لإزالة ورم بالمخ في ألمانيا عام 2012، تزامنت مع أحداث بور سعيد وأجرى خمس عمليات في العمود الفقري، أربعة منها في ألمانيا، وواحدة في مصر، وبعد نتائج فحوص 2023، نصحه الطبيب بالابتعاد عن العمل لفترة طويلة، مما دفعه لأخذ فترة راحة والحرص على تحقيق توازن بين صحته وتواجده بالنادي، كما كان يفعل الكابتن صالح سليم.

وأضاف: "قدمنا طلبًا لآخر مجلس إدارة بعدم استكمال العمل بسبب سوء الفحوص الطبية، والطبيب قال لي: 'لازم تتوقف عن العمل الآن'".

العدول عن الاعتزال والانتخابات

كشف الخطيب عن قراره بالابتعاد عن رئاسة الأهلي ثم التراجع قبل فتح باب الترشح بـ48 ساعة فقط، وترك ظرفًا مغلقًا للدكتور سعد شلبي قبل اجتماع مجلس الإدارة.

وأضاف أن "فكرت ثلاث مرات في الابتعاد عن رئاسة الأهلي بعد 2023، ولم أتوقع رد فعل الجماهير في المرة الأخيرة"، وزوجتي نصحتني بالراحة، لكن أسرتي تقدر حجم النادي بالنسبة لي، ولكن يغضبون عندما يرونني متعبًا".

وحول الانتقادات، قال: "لا أنظر إلى من يستغلون المرض للهجوم عليّ، ولو أغضبت من النقد سأظل طول حياتي غضبانًا".

خطة المجلس والولاية الثالثة

كشف الخطيب، عن ترتيبات المجلس الجديد بعد الانتخابات، قائلا :"توزيع الملفات على أعضاء مجلس الإدارة، مع متابعة من ياسين منصور وخالد مرتجي، واختيار 90% من أعضاء القائمة الانتخابية من رجال أعمال في مجالات مختلفة كان مقصودًا لتنوع الخبرات".

وأكمل أن فوز القائمة بالتزكية يعتبر ثقة "مخيفة ومقلقة"، مؤكداً أهمية مشاركة أعضاء النادي يوم 31 أكتوبر، بعيدًا عن الحسابات العددية.

لجنة الحكماء تُستشار قبل اتخاذ القرارات المصيرية.

وأكد الخطيب أن سيد عبد الحفيظ سيكون القائم بأعمال المشرف العام على كرة القدم، بينما سيكون هو المشرف العام، مع تحديد القرار النهائي في شؤون الكرة لصالح عبد الحفيظ بالتنسيق مع نائب الرئيس في حال غيابه.

أبرز التحديات المالية والإدارية

تطرق الخطيب لأصعب الأزمات التي واجهها خلال السنوات الثماني الماضية، مشيرا إلى أن أزمة مالية بسبب عدم وجود رواتب للعاملين منذ ثلاث سنوات، واضطرار النادي لاقتراض 300 مليون جنيه.

وتابع أن فتح فرع التجمع الخامس ساهم في جمع مليار ونصف جنيه من العضويات خلال عشرة أشهر، وتم سداد القرض بالكامل.

رأي الخطيب في كرة القدم والأهلي في كأس العالم للأندية

كشف الخطيب عن رؤيته لتجربة الأهلي الأخيرة في كأس العالم للأندية، قائلا :"رغم إنفاق النادي ما يقارب المليار جنيه على صفقات كبرى، لم يتحقق الهدف المنشود".

أسباب الأداء المتراجع، يرجع إلى ضغط الإعلام، تولي ريبيرو المسؤولية قبل البطولة بثلاثة أيام، وتغير الفكر الفني بين ريبيرو وعماد النحاس.

شدد على أن ثقافة الأهلي تقوم على الفوز، وأن قرارات تغيير المدربين كانت جماعية عبر لجنة التخطيط والمدير الرياضي، بمشاركته كمشرف على الكرة.

اختتم الخطيب حديثه مؤكدًا على أهمية الالتزام بالقيم والنظام الإداري للنادي، مع إشادة بأعضاء المجلس، وخاصة ياسين منصور وخالد مرتجي وسيد عبد الحفيظ، واعتبر أن اختيار نجل العامري فاروق ضمن القائمة جاء لتجديد دماء الكوادر المخلصة للنادي.