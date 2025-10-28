قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإعلان عن حكام مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري المصري
الحاجة نبيلة تُقبِّل عمرو أديب على الهواء.. والإعلامي: واحدة هنا كمان| فيديو
بقوة 6.1 ريختر.. زلزال يضرب تركيا
حلمي طولان يهدد بالانسحاب من تدريب منتخب مصر في كأس العرب بسبب تجاهل رابطة الأندية
تفاصيل زلزال ضرب شمال مطروح.. ماذا قال الأهالي؟
ثروت الخرباوي يفضح الإخوان: هكذا يتم استثمار أموالهم في أوروبا.. فيديو
حقيقة وجود تقصير وإهمال في واقعة إصابة لاعبة مركز شباب الإبراهيمية بمباراة غزل المحلة
زاهي حواس يكشف تفاصيل مهمة عن لعنة الفراعنة وسر التحنيط
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بمحلات الصاغة
موريتانيا: نثمن جهود الوساطة لمصر وأمريكا وقطر وتركيا لوقف الحرب في غزة
وزيرة الخارجية الفلسطينية: يجب تمكين الحكومة من أداء مسؤولياتها بجميع الأراضي المحتلة
جوزي مات قبل ما يشوف اللي أنا فيه.. بلبل الشرقية: انبسطت لما بقيت ترند
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تقليل الأخطاء الطبية.. هيئة الدواء تكشف مميزات الروشتة الرقمية

الدواء
الدواء
هاني حسين

قال الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، إن مشروع الروشتة الطبية الرقمية يُعد أحد أبرز مشروعات التحول الرقمي في الهيئة، ويأتي ضمن أولوياتها، خاصة أنه يربط بين أكثر من جهة، بما في ذلك وزارة الصحة، والمستشفيات، والصيدليات المختلفة.

وأوضح رجائي، خلال مداخلة في برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلاميان شادي شاش وآية عبدالرحمن، أن تطبيق الروشتة الرقمية سيتم بعد الانتهاء من مشروع التتبع والتعقب الدوائي، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعتبر قوميًا وأولوية قصوى للهيئة، لما له من دور في تحقيق الاستخدام الرشيد للأدوية، وتقليل الأخطاء الطبية التي قد يتعرض لها المواطن أو الفريق الطبي، سواء بسبب أخطاء في الوصفة الطبية أو سوء قراءة البيانات.

وأضاف أن الروشتة الرقمية ستوفر حوكمة كاملة للعملية الطبية، وستتيح متابعة استهلاك الأدوية إلكترونيًا وربط كافة الأطراف المعنية، بما يقلل الاعتماد على الروشتات الورقية، ويجعل تجربة المريض أكثر سهولة وسلاسة، حيث لن يضطر المواطن للعودة للطبيب مرة أخرى لإعادة الوصفة، ما يسهل تقديم الخدمة الطبية بكفاءة أكبر.

وأشار رجائي إلى أن المشروع يدعم أيضًا أرشفة السجلات الطبية للمواطنين، ويسهل استخراج الوثائق الخاصة بالتاريخ الطبي، سواء في المستشفيات الحكومية أو من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يعزز ربط الروشتة الرقمية مع التتبع الدوائي والسجلات الإلكترونية للمريض.

وأكد أن وزارة الصحة تولي أولوية كبيرة لتطوير المنظومة الرقمية، وتهدف هيئة الدواء إلى ضمان استفادة جميع الأطراف، من المواطنين والجهات الطبية، من التحول الرقمي وتطبيقاته.

الدواء هيئة الدواء الأدوية الروشتة الطبية اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير

جد الأطفال

الأب والجد عن مقتل سيدة وأطفالها في الهرم: محترمة وربت ولادها على القرآن

وزير العمل

للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.. وزير العمل: هنزل على رأس حملة تفتيش على الشركات الأربعاء والخميس

الجنازة

4 نعوش وحضور غفير.. لحظة تشييع جنازة ضحايا جريمة الهرم.. فيديو وصور

الذهب

«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار

الضحايا

والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة في الجنازة: بنتي سليمة لم تتعرض لاعتداء

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لفاجعة "أطفال فيصل"

ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”

المتهم

المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة يمثل جريمته وسط حراسة مشددة.. والنيابة تقرر حبسه

ترشيحاتنا

شيخ المجاهدين عبدالله جهامة

شيخ مجاهدي سيناء يكشف كواليس فيلم “حراس الرمال”: الدولة كرمت أبناء أرض الفيروز

توقيع عقود بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

تفاصيل توقيع 3 عقود صناعية جديدة باستثمارات تتجاوز 75 مليون دولار باقتصادية قناة السويس

فتاوى

فتاوى| لماذا صلاة الظهر سرية حتى في الجماعة؟.. كيف أبر زوجتي بعد وفاتها وحكم التصدق عنها؟.. حكم مسح الرقبة في الوضوء

بالصور

احمد سعد يشعل حفله بمدينة أكتوبر وسط حضور كبير

أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد سعد

بعد إعلان عرضه.. تفاصيل مشاركة مهرة مدحت بمسلسل كارثة طبيعة بطولة محمد سلام

مهرة مدحت
مهرة مدحت
مهرة مدحت

فوز بلال الملاح بعضوية مجلس إدارة غرفة صناعة السينما لدورة 2025 – 2029

بلال الملاح والمخرج شريف عرفة
بلال الملاح والمخرج شريف عرفة
بلال الملاح والمخرج شريف عرفة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميًا؟

فيديو

ياسر فرج

انفصل عنها وعاد لها بعد مرضها.. قصة ياسر فرج ومأساة رحيل زوجته

افراح النجوم

موسم زواج النجوم.. منة شلبي تتصدر المشهد واحتفالات متتالية تهز الوسط الفني

ريهام عبد الغفور

من بطولة ريهام عبد الغفور وشريف سلامة.. طرح تيزر مسلسل "سنجل ماذر فاذر"

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير.. حكاية أضخم متحف من الإنشاء حتى الافتتاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد