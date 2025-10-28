تقليل الأخطاء الطبية.. هيئة الدواء تكشف مميزات الروشتة الرقمية

قال الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، إن مشروع الروشتة الطبية الرقمية يُعد أحد أبرز مشروعات التحول الرقمي في الهيئة، ويأتي ضمن أولوياتها، خاصة أنه يربط بين أكثر من جهة، بما في ذلك وزارة الصحة، والمستشفيات، والصيدليات المختلفة.

وأوضح رجائي، خلال مداخلة في برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلاميان شادي شاش وآية عبدالرحمن، أن تطبيق الروشتة الرقمية سيتم بعد الانتهاء من مشروع التتبع والتعقب الدوائي، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعتبر قوميًا وأولوية قصوى للهيئة، لما له من دور في تحقيق الاستخدام الرشيد للأدوية، وتقليل الأخطاء الطبية التي قد يتعرض لها المواطن أو الفريق الطبي، سواء بسبب أخطاء في الوصفة الطبية أو سوء قراءة البيانات.

وأضاف أن الروشتة الرقمية ستوفر حوكمة كاملة للعملية الطبية، وستتيح متابعة استهلاك الأدوية إلكترونيًا وربط كافة الأطراف المعنية، بما يقلل الاعتماد على الروشتات الورقية، ويجعل تجربة المريض أكثر سهولة وسلاسة، حيث لن يضطر المواطن للعودة للطبيب مرة أخرى لإعادة الوصفة، ما يسهل تقديم الخدمة الطبية بكفاءة أكبر.

وأشار رجائي إلى أن المشروع يدعم أيضًا أرشفة السجلات الطبية للمواطنين، ويسهل استخراج الوثائق الخاصة بالتاريخ الطبي، سواء في المستشفيات الحكومية أو من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يعزز ربط الروشتة الرقمية مع التتبع الدوائي والسجلات الإلكترونية للمريض.

وأكد أن وزارة الصحة تولي أولوية كبيرة لتطوير المنظومة الرقمية، وتهدف هيئة الدواء إلى ضمان استفادة جميع الأطراف، من المواطنين والجهات الطبية، من التحول الرقمي وتطبيقاته.