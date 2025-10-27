قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلمانية: الروشتة الإلكترونية ستساعد فى مراجعة الأدوية المصروفة للمريض وتوثيقها

النائبة هناء سرور ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب
معتز الخصوصي

رحبت النائبة هناء سرور ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بمشروع "الروشتة الإلكترونية" لصرف الأدوية ، مشيرة إلى أننا نرحب بأى حلول إلكترونية.

وأكدت سرور فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الروشتة الإلكترونية ستساعد فى ان يكون هناك مراجعة للأدوية التى يتم صرفها للمرضى ، وسيكون هناك توثيق للأدوية ، وسيساهم فى تحديد الجهات التى يتم صرف الأدوية لها.

وأوضحت عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن الروشتة الإلكترونية ستعطى فرصة لتواجد الصيدلى وعدم تواجد المؤهلات الاخرى من غير الصيادلة.

وكانت قد كشفت هيئة الدواء عن تفاصيل تطبيق مشروع الروشتة الطبية الرقمية وآليات دمجه مع منظومة وزارة الصحة، بما يضمن التكامل بين المنظومتين الصحية والدوائية.

وأكد الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية أن مشروع الروشتة الرقمية يمثل إحدى الركائز الأساسية للتحول الرقمى فى القطاع الصحى، مشيرًا إلى أن الهيئة تولى اهتمامًا خاصًا بتعزيز التكامل بين الجهات المعنية لضمان التطبيق السلس للمشروع وتحقيق أثر ملموس للمواطن.

وأوضح الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية أن المشروع يسهم فى تحسين متابعة صرف الأدوية وضمان الاستخدام الآمن والرشيد لها، إلى جانب توفير قواعد بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار الصحى وترتقى بجودة الخدمات المقدمة.

من جانبه، أكد اللواء عمرو عايد مساعد وزير الصحة لشؤن التحول الرقمى أن وزارة الصحة والسكان تدعم جميع المبادرات الهادفة إلى تطوير المنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن الربط بين منظومتى الصحة وهيئة الدواء ضمن مشروع الروشتة الرقمية سيؤدى إلى رفع كفاءة الخدمات الطبية وتعزيز جودة الرعاية الصحية.

وأضاف أن المشروع يمثل نقلة نوعية فى ميكنة خدمات الرعاية الصحية، ويسهم فى تسريع ودقة تبادل المعلومات بين الجهات المعنية بما يخدم المواطن بشكل مباشر كما أشاد بالدور القيادى لهيئة الدواء المصرية فى تنفيذ المشروع، مثمنًا كفاءتها فى تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف وحرصها على تبنى حلول عملية تضمن التطبيق الفعّال على أرض الواقع، بما يعكس قدرتها على قيادة مشروعات التحول الرقمى فى القطاع الدوائى باحترافية عالية.

الروشتة الإلكترونية الأدوية هيئة الدواء وزارة الصحة مشروع الروشتة الطبية الرقمية

