هيئة الدواء تبحث تعزيز التعاون مع وكالة تنظيم الأدوية البريطانية

بحث الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، مع وفد وكالة تنظيم الأدوية البريطانية (MHRA) برئاسة البروفيسور لورانس تالون الرئيس التنفيذى للوكالة ، والبروفيسور أنتونى هارندن، رئيس الوكالة، ، سبل تعزيز التعاون على هامش مشاركته في قمة منظمة التحالف الدولي للسلطات الرقابية للأدوية (ICMRA) لعام 2025، المقامة في العاصمة الهولندية أمستردام.

ناقش الجانبان سبل تبادل الخبرات في مجالات التحول الرقمي التنظيمي، وتطوير منظومات تسجيل وتقييم الأدوية، وبحث فرص التعاون في تعزيز الابتكار التنظيمي بما يضمن سرعة إتاحة الدواء المأمون والفعال، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والرقابة.

وتناول الاجتماع إمكانات تنفيذ برامج مشتركة لبناء القدرات وتنمية المهارات الفنية للعاملين في القطاع التنظيمي، من خلال تبادل الخبراء وتنظيم الدورات التدريبية في مجالات التقنيات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وأنظمة التيقظ الدوائي المتقدمة.

تطوير الخدمات الحكومية الرقمية

وشهد اللقاء استعراضًا لما حققته هيئة الدواء المصرية من إنجازات ملموسة في مسار التحول الرقمي الشامل لإجراءاتها التنظيمية، اتساقًا مع توجه الدولة المصرية نحو تطوير الخدمات الحكومية الرقمية وتحقيق الحوكمة الرشيدة في القطاعات الحيوية. وقد أعرب الجانب البريطاني عن تقديره للتطورات التي حققتها الهيئة المصرية، مؤكدًا استعداده لدعمها بخبراته الواسعة في مجالات الابتكار والتنظيم المتكامل للأدوية.

يأتي اللقاء في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز حضورها الدولي وتوسيع شراكاتها مع الهيئات المرجعية العالمية الرائدة في مجال التنظيم الدوائي، ولا سيما المملكة المتحدة التي تُعد من أبرز الدول المتقدمة في مجالات الابتكار والرقابة الدوائية