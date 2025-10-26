قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحرك مصري عاجل لتجنب مواجهة لبنانية إسرائيلية مرتقبة| ومحلل يوضح
بعد اختياره رئيسًا لـ ثقافة الشيوخ.. محمد عمران: دعم الهوية الوطنية على رأس أولوياتي
الإعدام شنقا لـ فني تكييف بتهمة هتك عرض 3 أطفال بالطالبية
نتنياهو: إسرائيل دولة مستقلة وقراراتنا بيدنا.. ونشر أي قوات دولية سيكون بموافقتنا فقط
صور حاتم صلاح وزوجته من داخل الحرم المكي بعد الزفاف
صور حاتم صلاح وزوجته من داخل الحرم المكي بعد الزفاف
قرار عاجل بحبس المتهم بقتل شقيقته وإصابة والدته في النزهة
أسامة حسن: مدرب الأهلي أبيض معندوش فكرة.. تفاصيل
علي جمعة: ربنا شرَّفنا بأن جعلنا أمةً وسطًا ووسطَ القوم أعلاهم نسبًا وعلمًا
رئيس الوزراء يفتتح مصنع سيناي للمستلزمات الطبية لتوطين صناعة القفازات الطبية
لوحات مضيئة لتاريخ مصر.. كيف استعدت محافظة القاهرة لافتتاح المتحف المصري الكبير؟
أحمد أبو هشيمة رئيسًا للجنة الاقتصادية بالشيوخ.. وسحر نصر وأماني فاخر وكيلين
هيئة الدواء تبحث تعزيز التعاون مع وكالة تنظيم الأدوية البريطانية

الدكتور علي الغمراوي
الدكتور علي الغمراوي
عبدالصمد ماهر

بحث الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية،  مع وفد وكالة تنظيم الأدوية البريطانية (MHRA) برئاسة البروفيسور لورانس تالون الرئيس التنفيذى للوكالة ، والبروفيسور أنتونى هارندن، رئيس الوكالة، ، سبل تعزيز التعاون على هامش مشاركته في قمة منظمة التحالف الدولي للسلطات الرقابية للأدوية (ICMRA) لعام 2025، المقامة في العاصمة الهولندية أمستردام.

ناقش الجانبان سبل تبادل الخبرات في مجالات التحول الرقمي التنظيمي، وتطوير منظومات تسجيل وتقييم الأدوية، وبحث فرص التعاون في تعزيز الابتكار التنظيمي بما يضمن سرعة إتاحة الدواء المأمون والفعال، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والرقابة.

وتناول الاجتماع إمكانات تنفيذ برامج مشتركة لبناء القدرات وتنمية المهارات الفنية للعاملين في القطاع التنظيمي، من خلال تبادل الخبراء وتنظيم الدورات التدريبية في مجالات التقنيات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وأنظمة التيقظ الدوائي المتقدمة.

تطوير الخدمات الحكومية الرقمية

وشهد اللقاء استعراضًا لما حققته هيئة الدواء المصرية من إنجازات ملموسة في مسار التحول الرقمي الشامل لإجراءاتها التنظيمية، اتساقًا مع توجه الدولة المصرية نحو تطوير الخدمات الحكومية الرقمية وتحقيق الحوكمة الرشيدة في القطاعات الحيوية. وقد أعرب الجانب البريطاني عن تقديره للتطورات التي حققتها الهيئة المصرية، مؤكدًا استعداده لدعمها بخبراته الواسعة في مجالات الابتكار والتنظيم المتكامل للأدوية.

يأتي اللقاء في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز حضورها الدولي وتوسيع شراكاتها مع الهيئات المرجعية العالمية الرائدة في مجال التنظيم الدوائي، ولا سيما المملكة المتحدة التي تُعد من أبرز الدول المتقدمة في مجالات الابتكار والرقابة الدوائية

هيئة الدواء وكالة تنظيم الأدوية البريطانية التعاون التنظيمى MHRA التحالف الدولي للسلطات الرقابية للأدوية

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أميرة الذهب

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

جنيهات ذهب

سعر الجنيه الذهب الآن في مصر.. وهذه قيمة عيار 21

يانيك فيريرا

رحيل فيريرا يقترب .. وجوميز على أعتاب قيادة الزمالك |تفاصيل

صيانة خط غاز

محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة

طرق النصب

طرق النصب على المواطنين في الحسابات البنكية .. احذر من هذه الأمور | فيديو

الدولار

أقل سعر للدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأحد 26-10-2025

لمن يقرأ يس 7 مرات

ماذا يحدث لمن يقرأ يس 7 مرات قبل الفجر أو بعده؟.. احذر تفويتها

بالصور

جامعة قناة السويس تحصد شهادات الاعتماد الدولية ISO لخمس كليات وأمانة الجامعة

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

ايمان عبد اللطيف

خريفي .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة | فيديو

ايمان عبد اللطيف

مفاجأة في الجنيه الذهب .. أسعار الذهب والدولار اليوم

أحمد فهمي

بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

