اعتماد المستشفى البيطري للقوات المسلحة لمنح شهادات التدريب المهني

نظمت القوات المسلحة مؤتمرا للإعلان عن إعتماد المستشفى البيطري للقوات المسلحة للعلاج والتحاليل المعملية كجهة معتمدة لمنح شهادات التدريب المهني للأطباء البيطريين ، وذلك كأول مركز تدريب معتمد من المجلس الصحي المصري داخل جمهورية مصر العربية ولمدة أربعة أعوام.

وألقى اللواء طبيب بيطرى أيمن منير زكي مدير إدارة الخدمات البيطرية كلمة أكد خلالها على الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للمستشفى البيطرى للعلاج والتحاليل المعملية، مشيراً إلى أهمية مواكبة التطور العلمى المتلاحق فى مجالات الرعاية الصحية البيطرية والإرتقاء بمستوى التدريب التخصصى لإعداد أجيال جديدة من الأطباء البيطريين وفقاً للمعايير المهنية الحديثة ، مما يسهم فى تقديم خدمات متميزة بقطاع الصحة البيطرية .

فيما أعرب الدكتور محمد مصطفى لطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري عن تقديره للمستوى الراقي للمستشفى البيطري خاصة فى مجال التدريب ورفع كفاءة أعضاء المهن الطبية البيطرية ومراعاتهم لإجراءات تطبيق الممارسات الصحية الآمنة والفعالة ، لضمان سلامة الخدمات الطبية البيطرية والحفاظ على المنشآت والنظم الصحية مما أدى إلى اعتماد المستشفى البيطرى كجهة معتمدة لمنح شهادات التدريب المهني للأطباء البيطريين ، أعقب ذلك تسليم شهادة الاعتماد وتكريم عدد من المتميزين .

حضر المؤتمر اللواء أح محمد كمال الدين رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة وممثلي الجهات العاملة بالطب البيطري وعدد من رؤساء الجامعات وعمداء كليات الطب البيطري بالجامعات المصرية وعدد من الأساتذة فى المجال الطبي البيطري.

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على الإرتقاء بمنظومة الطب البيطرى وفقاً لأحدث المعايير العلمية المتبعة فى ذلك المجال.