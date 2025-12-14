قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025.. صور
المدارس تناشد الطلاب بسرعة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2026 قبل نهاية الأسبوع
عقب ارتفاعه.. أسعار الذهب الآن في مصر
غلاف جوي يتحدى المستحيل.. اكتشاف مذهل لكوكب صخري فائق الحرارة
وزارة التموين تنفي وجود أزمة في توافر زيوت الطعام ببعض المحافظات
هيئة الاستثمار توقع مذكرة تفاهم لتعزيز وترويج الفرص الاستثمارية في مصر
السفارة الأمريكية تحتفل بالذكرى العاشرة لبرنامج إعداد المعلّمين في اللغة الإنجليزية
حرب وأوبئة ومجاعة..أزمة ثلاثية طاحنة تضرب الشعب السوداني
من ابنة هنيدي لـ دارين حداد.. أفراح النجوم حديث السوشيال ميديا
جنايات شبرا الخيمة تواصل نظر استئناف حكم "طفل الدارك ويب"
الصور الأولى.. اندلاع حريق في منزل بمركز ساحل سليم بأسيوط
متعوّدين … إيمي سمير غانم تعلّق على قصة انفصال دنيا ورامي رضوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اعتماد المستشفى البيطري للقوات المسلحة لمنح شهادات التدريب المهني

اعتماد المستشفى البيطري للقوات المسلحة لمنح شهادات التدريب المهني للأطباء البيطريين
اعتماد المستشفى البيطري للقوات المسلحة لمنح شهادات التدريب المهني للأطباء البيطريين
محمد إبراهيم

نظمت القوات المسلحة مؤتمرا للإعلان عن إعتماد المستشفى البيطري للقوات المسلحة للعلاج والتحاليل المعملية كجهة معتمدة لمنح شهادات التدريب المهني للأطباء البيطريين ، وذلك كأول مركز تدريب معتمد من المجلس الصحي المصري داخل جمهورية مصر العربية ولمدة أربعة أعوام.

وألقى اللواء طبيب بيطرى أيمن منير زكي مدير إدارة الخدمات البيطرية كلمة أكد خلالها على الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للمستشفى البيطرى للعلاج والتحاليل المعملية، مشيراً إلى أهمية مواكبة التطور العلمى المتلاحق فى مجالات الرعاية الصحية البيطرية والإرتقاء بمستوى التدريب التخصصى لإعداد أجيال جديدة من الأطباء البيطريين وفقاً للمعايير المهنية الحديثة ، مما يسهم فى تقديم خدمات متميزة بقطاع الصحة البيطرية .

فيما أعرب الدكتور محمد مصطفى لطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري عن تقديره للمستوى الراقي للمستشفى البيطري خاصة فى مجال التدريب ورفع كفاءة أعضاء المهن الطبية البيطرية ومراعاتهم لإجراءات تطبيق الممارسات الصحية الآمنة والفعالة ، لضمان سلامة الخدمات الطبية البيطرية والحفاظ على المنشآت والنظم الصحية مما أدى إلى اعتماد المستشفى البيطرى كجهة معتمدة لمنح شهادات التدريب المهني للأطباء البيطريين ، أعقب ذلك تسليم شهادة الاعتماد وتكريم عدد من المتميزين .

حضر المؤتمر اللواء أح محمد كمال الدين رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة وممثلي الجهات العاملة بالطب البيطري وعدد من رؤساء الجامعات وعمداء كليات الطب البيطري بالجامعات المصرية وعدد من الأساتذة فى المجال الطبي البيطري.

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على الإرتقاء بمنظومة الطب البيطرى وفقاً لأحدث المعايير العلمية المتبعة فى ذلك المجال.

المستشفى البيطري للقوات المسلحة للعلاج والتحاليل المعملية القوات المسلحة المجلس الصحي المصري إدارة الخدمات البيطرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

عروس المنوفية

جناية إجهاض | محامي عروس المنوفية ضحية زوجها يكشف مفاجآت صادمة

البسوا الشتوي.. منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

البسوا الشتوي .. منخفض جوي يضرب المحافظات خلال ساعات

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2025

أحمد السقا

أحمد السقا: زعلان إني جبت لـ محمد صلاح «الشتيمة».. وتعرّضت للإهانة أنا وأسرتي

محمد صلاح

أول رد فعل من محمد صلاح بعد هتاف جمهور ليفربول عقب مباراة برايتون

جليلة محمود

فيروس جديد والوضع حرج .. نجل جليلة محمود يكشف تفاصيل حالتها الصحية | خاص

جليلة محمود وعمرو محمد علي

نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض

ترشيحاتنا

مهرجان البحر الأحمر السينمائي

سوق البحر الأحمر.. واجهة احترافية لمشاريع الأعمال السينمائية

عبله كامل

فجر السعيد: اهتمام الرئيس السيسي بعبلة كامل تقدير حقيقي للفن المصري

كاظم الساهر

عيد العشاق.. كاظم الساهر يشعل حماس جمهوره في قطر

بالصور

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025.. صور

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

ضبط 25 ألف لتر سولار مدعم و120 طن أسمدة زراعية غير صالحة ببلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض

جليلة محمود وعمرو محمد علي
جليلة محمود وعمرو محمد علي
جليلة محمود وعمرو محمد علي

قتيـ.ـلان وإصابة 23 آخرين.. عمدة «بروفيدنس» يطلب الدعاء لضحايا حادث إطلاق النار بجامعة براون

تجمع القوات الأمريكية في منطقة إطلاق النار
تجمع القوات الأمريكية في منطقة إطلاق النار
تجمع القوات الأمريكية في منطقة إطلاق النار

فيديو

افراح النجوم

من ابنة هنيدي لـ دارين حداد.. أفراح النجوم حديث السوشيال ميديا

ازمة نقابة الموسيقيين

بسبب 5 كيلو لحم.. كواليس أزمة نقابة الموسيقين مع الموسيقار عاطف إمام

صلاح في السعودية!

محمد صلاح في جدة.. هل تقترب خطوة الدوري السعودي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد