هيئة الدواء المصرية:"الروشتة الطبية الرقمية" ركيزة أساسية للتحول الرقمي في القطاع الصحي

 قال الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية،إن مشروع "الروشتة الطبية الرقمية" يمثل إحدى الركائز الأساسية للتحول الرقمي في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز التكامل بين الجهات المعنية لضمان التطبيق السلس للمشروع وتحقيق أثر ملموس للمواطن.


جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور الغمراوي اليوم /الأحد/ مع ممثلي وزارة الصحة والسكان بحضور اللواء عمرو عايد، مساعد وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات والتحول الرقمي، وذلك لمناقشة مستجدات مشروع "الروشتة الطبية الرقمية "وآليات دمجه مع منظومة وزارة الصحة، بما يضمن التكامل بين المنظومتين الصحية والدوائية.


وأوضح الغمراوي أن المشروع يسهم في تحسين متابعة صرف الأدوية وضمان الاستخدام الآمن والرشيد لها، إلى جانب توفير قواعد بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار الصحي وترتقي بجودة الخدمات المقدمة.


ومن جانبه، أكد اللواء عمرو عايد أن وزارة الصحة والسكان تدعم جميع المبادرات الهادفة إلى تطوير المنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن الربط بين منظومتي الصحة وهيئة الدواء ضمن مشروع الروشتة الرقمية سيؤدي إلى رفع كفاءة الخدمات الطبية وتعزيز جودة الرعاية الصحية.


وأضاف أن المشروع يمثل نقلة نوعية في ميكنة خدمات الرعاية الصحية، ويسهم في تسريع ودقة تبادل المعلومات بين الجهات المعنية بما يخدم المواطن بشكل مباشر. كما أشاد بالدور القيادي لهيئة الدواء المصرية في تنفيذ المشروع، مثمنًا كفاءتها في تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف وحرصها على تبني حلول عملية تضمن التطبيق الفعّال على أرض الواقع، بما يعكس قدرتها على قيادة مشروعات التحول الرقمي في القطاع الدوائي باحترافية عالية.


وفي ختام الاجتماع، أكد الحضور أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين جميع الأطراف لضمان التنفيذ الفعّال لمشروع "الروشتة الرقمية"، بما يسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية والدوائية وتعزيز جهود الدولة نحو التحول الرقمي الشامل

