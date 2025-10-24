قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منشور رسمي عاجل.. هيئة الدواء تحذر من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير بالصيدليات

أصدرت هيئة الدواء منشورًا رسميًا جديدًا يحمل رقم (74 لسنة 2025)، حذرت فيه من تداول عبوات مغشوشة لأحد المضادات الحيوية الشهيرة المنتشرة بالأسواق ، مؤكدة أن هذه العبوات غير صالحة للاستخدام وتشكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين.
 

تفاصيل المنشور الرسمي وتحذير الهيئة

وذكرت الهيئة في بيانها أن التشغيلة رقم "2410102" من دواء "Clavimox 642.9mg/5ml powder for Oral Suspension" تبين أنها مقلدة وليست من إنتاج الشركة الأصلية، وذلك بعد ورود إفادة رسمية من الشركة المنتجة تؤكد اكتشاف عبوات مزيفة من نفس الصنف يتم تداولها حاليًا في بعض الأسواق.
 

وأكدت هيئة الدواء أن هذه العبوات المقلدة لا تمت بصلة للمستحضر الأصلي المعتمد من الهيئة، وأنها لا تخضع لمواصفات الجودة والأمان المطلوبة، وهو ما يمثل تهديدًا على الصحة العامة ويعرض المرضى لمضاعفات خطيرة نتيجة استخدام منتج غير مضمون الفاعلية أو السلامة.

تفاصيل دواء كلافيموكس وأبرز استخداماته

يُعد دواء كلافيموكس (Clavimox) من المضادات الحيوية واسعة المدى التي تصرف بوصفة طبية، ويستخدم لعلاج العديد من العدوى البكتيرية التي تصيب أجهزة مختلفة من الجسم، من بينها:

التهابات الجهاز التنفسي

التهابات الأذن الوسطى

التهابات المسالك البولية

التهابات الجلد والأنسجة الرخوة

التهابات الأسنان واللثة

بعض أنواع التهابات العظام والمفاصل

كما يُستخدم كلافيموكس شراب للأطفال تحت إشراف الطبيب فقط، ويتم تحديد الجرعة بدقة وفقًا للوزن والعمر وشدة الإصابة البكتيرية، ما يجعله من أكثر المضادات الحيوية حساسية في الاستخدام.

الإجراءات التصحيحية لحماية المواطنين

وأوضحت هيئة الدواء أن الإجراء التصحيحي الذي تم اتخاذه يتضمن وقف تداول التشغيلة المغشوشة فورًا، وضبط وتحريز جميع العبوات المقلدة الموجودة بالأسواق بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة، وذلك حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.

كما شددت الهيئة على ضرورة التزام جميع الصيدليات والموزعين بعدم بيع أو تداول العبوات المشار إليها، ومراجعة المخزون لديهم للتأكد من خلوه من التشغيلات المحظورة، مع الإبلاغ الفوري عن أي كميات مشتبه بها.

نصائح وتحذيرات للمستهلكين

ونصحت هيئة الدواء المواطنين بضرورة فحص عبوة الدواء بعناية قبل الشراء أو الاستخدام، والتأكد من مطابقة بيانات التشغيل ورقم التشغيلة للمواصفات المسجلة على موقع الهيئة الرسمي، مؤكدة أنه في حالة الشك في سلامة أي عبوة يمكن التواصل مباشرة مع الهيئة عبر الخط الساخن (15301) للإبلاغ عن المنتج.

كما شددت الهيئة على أن هذا التحذير يخص التشغيلة المحددة فقط، ولا يشمل المستحضر بشكل عام المتداول في الأسواق، مؤكدة أن بقية التشغيلات الأصلية من دواء كلافيموكس سليمة وآمنة تمامًا للاستخدام.

استمرار حملات التفتيش

وأكدت هيئة الدواء استمرارها في تنفيذ حملات مكثفة على الصيدليات وشركات توزيع الأدوية في مختلف المحافظات، لضبط أي منتجات دوائية مغشوشة أو مقلدة، مشيرة إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة الدولة لمكافحة الغش الدوائي وحماية صحة المواطنين من المنتجات غير الموثوقة.

وأشارت الهيئة إلى أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد أي جهة تتورط في تداول أو ترويج منتجات مغشوشة أو مقلدة، سواء كانت شركات توزيع أو صيدليات أو منافذ بيع غير مرخصة.

اختتمت هيئة الدواء المصرية منشورها بالتأكيد على أن حماية صحة المواطنين هي مسؤوليتها الأولى، وأنها تعمل باستمرار على مراقبة جودة الدواء المتداول في الأسواق، مع تعزيز قنوات التواصل مع الجمهور لضمان سرعة الإبلاغ عن أي منتج مشكوك فيه.

 

