هيئة الدواء: تم حل مشكلة النواقص بشكل كبير.. والدواء المصري مطمع وهناك محاولات لتهريبه

أكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الدواء المصري مطمع لدول كثيرة بسبب جودته ورخص سعره وهناك محاولات لتهريبه .



وقال علي الغمراوي في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، :" دستور الدواء المصري هو مرجعية علمية للدواء او المواصفة القياسية لكل مادة تدخل في صناعة الدواء ".

وتابع علي الغمراوي :" مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التي لديها دستور للأدوية ".



واكمل علي الغمراوي :" أكثر من 95 % من الادوية متواجدة في الأسواق المصرية وتم العمل على حل أزمة النواقص بشكل كبير "، مضيفا" صيدليات الإسعاف يتوافر فيها كل الادوية وهي منتشرة على مستوى الجمهورية ".