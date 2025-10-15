هل يمكن تخفيض أسعار الأدوية قريبا؟.. رد حاسم من رئيس الهيئة

أكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، أن بعض المجموعات العلاجية بها إسراف كبير في مصر ومنها المضادات الحيوية.



وقال الغمراوي في حواره مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة “ دي إم سي”: " نعمل على ضبط استخدامات المضادات الحيوية لحماية المواطنين من خطورتها ".

وتابع الغمراوي: “أصدرنا قرارا بمنع صرف المضادات الحيوية من فئة ”الريسيرف" بدون روشتة".

وأكمل: "الهيئة تقوم بتسجيل المادة الفعالة للأدوية وليس الاسم التجاري ولدينا 12 مثيلا لكل مستحضر".

ولفت علي الغمراوي: "ندرس حركة أسعار الأدوية وبمكن تخفيض أسعار الأدوية في حال تراجع سعر الصرف ، ولدينا سياسة تسعيرية تلبي احتياجات المواطن وتراعي المكون الدولاري في المادة الخام ".