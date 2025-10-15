ننتج 4 مليار عبوة.. هيئة الدواء: متوسط الاستهلاك السنوي للأدوية في مصر يبلغ 37 عبوة لكل مواطن

أكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، أن مصر اكبر سوق في الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث عدد الوحدات الدوائية المستخدمة.



وقال علي الغمراوي في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، :" ننتج 3.7 مليار عبوة دواء إلى 4 مليار علبة سنويا ".



وتابع علي الغمراوي :" متوقع الوصول بحجم سوق الدواء لـ 8 مليار دولار خلال العام الحالي وإجمالي السوق الأفريقي يبلغ 23 مليار دولار ".



واكمل علي الغمراوي :" متوسط الاستهلاك السنوي للأدوية في مصر يبلغ 37 عبوة لكل مواطن وهو رقم كبير بالمقارنة بالمتوسط العالمي الذي يقل لنصف ها الرقم ".

ولفت علي الغمراوي :" بعض المجموعات العلاجية بها إصراف كبير في مصر ومنها المضادات الحيوية ".

