نقابة الصيادلة: نقص أدوية الفشل الكلوي وحقن البنج غير دقيق.. والسوق يغطي الاحتياجات

أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، أن ما يُثار حول نقص أدوية علاج الفشل الكلوي وحقن البنج غير دقيق، موضحًا أن السوق المحلي يحتوي على كميات كافية تغطي احتياجات المرضى في الوقت الحالي.

وأضاف رمزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن نقص بعض الأدوية الأجنبية تم تعويضه بالكامل عبر ضخ كميات كبيرة من الأدوية المصرية البديلة في الأسواق، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار توجه الدولة نحو توطين صناعة الدواء والحقن، خاصة تلك المتعلقة بمرضى الفشل الكلوي، والتي تعتمد على تقنيات حديثة.

وأوضح الدكتور محفوظ رمزي، أن العقار الخاص بمرضى الفشل الكلوي يُستورد من شركتين عالميتين فقط، بينما تتولى شركة محلية تصنيع البديل المصري بنفس المواصفات والجودة، وهو متوافر حاليًا في الصيدليات والمستشفيات، مشيرًا إلى أن الوصول إلى هذه الدرجة من الكفاءة في أحد المصانع المصرية يمثل إنجازًا علميًا وصناعيًا كبيرًا، مؤكدًا أن هناك مصريين في الخارج يبدون رغبتهم في الحصول على الدواء المصري نظرًا لجودته العالية.

وشدد رمزي، على أن المادة الفعالة في الأدوية المحلية مطابقة لتلك المستخدمة في الأدوية المستوردة، وأن عملية التصنيع تخضع لمعايير ثابتة، موضحًا أن سعر الدواء المصري لا يتجاوز 50% من سعر نظيره المستورد مع الحفاظ على نفس الكفاءة العلاجية.