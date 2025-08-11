رئيس لجنة الدواء بنقابة الصيادلة: بعض شركات التوزيع لم تسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات

أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة الدواء بنقابة الصيادلة، أن هانك حوالي 16 الف صيدلية اقرت بعدم وجود أدوية منتهية الصلاحية لديها، مشيرا إلى ان هناك جزء كبير من الصيدليات لم تقوم الشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية منها.

وقال محفوظ رمزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن شركات التوزيع تتلاعب بالصيادلة على مدار فترات طويلة، مؤكدا أن تلك الشركات عليها ان تقوم بدورها وتوزيع الأدوية التي لديها صلاحية.

وتابع رئيس لجنة الدواء بنقابة الصيادلة، أن هيئة الدواء كانت أتاحت الفرصة لتسجيل كل العبوات منتهية الصلاحية من كل الصيدليات الموجودة فى السوق لإرتجاعها، وكان ذلك حتى 30 مايو الماضي، وبعد أن وجدت المبادرة نجاح من بعض الصيدليات وطلبت مد المهلة، وتم بالفعل مد المهلة حتي 30 يوليو الجاري».