الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

هيئة الدواء: تصنيع المستحضرات المشعة محليا خطوة مهمة في مجال علاج الأورام

هاني حسين

قال الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، إن تصنيع المستحضرات المشعة محليًا يُعد خطوة بالغة الأهمية في مجال علاج الأورام، خاصةً مع التقدم الكبير في تقنيات الطب النووي والعلاج الموجه، الذي يعتمد على دقة استهداف الخلايا السرطانية دون التأثير على الأنسجة السليمة.

وأضاف في مداخلة ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان شادي شاش ومنة فاروق، أن المستحضرات المشعة تُعد إحدى الأشكال الصيدلية المتخصصة التي تُستخدم لعلاج أنواع معينة من الأورام، وتتميز بقدرتها العالية على التحديد الدقيق لموقع الورم، ما يجعلها من أكثر وسائل العلاج فاعلية في بعض الحالات.

وأوضح رجائي أن طبيعة هذه المستحضرات تتطلب تجهيزًا دقيقًا، حيث يتم تحضيرها داخل منشآت مؤهلة ومجهزة على أعلى مستوى، ويجب استخدامها خلال فترة زمنية قصيرة جدًا بعد التحضير – غالبًا خلال 24 إلى 48 ساعة – لضمان الفاعلية والأمان، ما يعني أنها لا تُنقل بين مؤسسات طبية بل تُستخدم في نفس المكان الذي تم تحضيرها فيه.

وحول المخاوف المرتبطة بكلمة "مشعة"، طمأن رجائي المواطنين، مؤكدًا أن هذه المستحضرات تُستخدم ضمن منظومة طبية دوائية دقيقة وآمنة، ويتم التحكم في جرعاتها بعناية شديدة، بما يضمن عدم وجود أي ضرر على الفريق الطبي أو البيئة المحيطة.

وأضاف أن هناك إجراءات صارمة للسلامة تُطبق على كافة مراحل التصنيع والتحضير والتطبيق، بما في ذلك حماية المريض والمحيطين به، مؤكدًا أن هيئة الدواء تشرف على كل التفاصيل الفنية وتضع الاشتراطات اللازمة لضمان سلامة هذه المنتجات.

وأكد رجائي أن هيئة الدواء تمتلك كوادر بشرية مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى في هذا المجال، وتقوم بدعم المؤسسات الطبية التي تستخدم هذه النوعية من العلاجات، سواء في تجهيز البنية التحتية أو تدريب الفرق الفنية.

واختتم تصريحه قائلًا: "المستحضرات المشعة هي أداة فعالة وآمنة لعلاج الأورام بدقة، ونحن في هيئة الدواء نحرص على تحقيق أعلى معايير الأمان والجودة بما يضمن حياة أفضل للمرضى."
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

